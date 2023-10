Joelma e Tierry são atrações do aniversário de 354 anos de Manaus

As performances acontecerão no novo espaço de lazer da cidade, situado entre as zonas Norte e Leste de Manaus

Manaus – O aniversário de 354 anos de Manaus será celebrado em grande estilo no dia 24 de outubro e vai contar com atrações nacionais como Tierry e Joelma e artistas locais como Guto Lima e Vanda Guedes.

As comemorações também vão contar com o prefeito David Almeida entregando a primeira etapa do Parque Municipal Amazonino Mendes, onde acontecerão as performances dos artistas.

O novo espaço de lazer da cidade, fica localizado entre as zonas Norte e Leste da capital amazonense.

A população também vai poder doar alimentos não perecíveis e materiais de higiene às comunidades isoladas pela severa estiagem que afeta o Estado, transformando os 354 anos em um grande aniversário da solidariedade.

Eventos tradicionais adiados

Por conta da fumaça que encobre Manaus nos últimos dias, a Feirinha do Tururi e o Boi Manaus, que seriam realizados, respectivamente, de 13 a 23 e de 21 a 23 deste mês, foram adiados, para um período em que a cidade não esteja mais sofrendo com a poluição do ar.

*Com informações da assessoria

