Apresentação da Amazonas Band tem entrada gratuita em Manaus

Manaus (AM) – Nos dias 18 e 24 de outubro, a Amazonas Band apresenta o terceiro show da “Série Legados”, que realiza concertos em formato de interação com o público. As apresentações acontecem no Teatro da Instalação e no Teatro Amazonas, desta vez em homenagem à música brasileira e aos músicos que marcaram sua história, como Dorival Caymmi, Jorge Ben Jor, Maestro Branco e Tom Jobim. As entradas são por ordem de chegada e totalmente gratuitas.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Anteriormente, no mês de setembro, a Amazonas Band realizou os dois primeiros shows da “Série Legados”, que homenagearam artistas internacionais que mesclam o ritmo caribenho e o jazz em suas apresentações.

Neste mês, o terceiro show do espetáculo será dividido em duas partes, com apresentação das canções e dos arranjos pela Amazonas Band.

A primeira está marcada para esta quarta-feira (18), às 19h, no Teatro da Instalação, localizado na Rua Frei José dos Inocentes, s/nº, bairro Centro, zona sul de Manaus.

O repertório abrange clássicos anteriores à bossa nova e ao tropicalismo, dando espaço para autores consagrados, como Dorival Caymmi, Ary Barroso, Niltinho e Zuzuca do Salgueiro. Em seguida, serão tocadas músicas de compositores surgidos a partir da década de 60, incluindo Jorge Ben Jor, Djavan e Gilberto Gil.

A “parte 2” acontece no Aniversário de Manaus, dia 24 de outubro, terça-feira, às 20h, no palco do centenário Teatro Amazonas, situado no Largo de São Sebastião, Centro.

Na abertura, o público prestigia a “Canção de Manaus”, obra escrita em 1965 por Áureo Nonato e com arranjos do regente da Amazonas Band, Rui Carvalho. Depois disso, a ênfase segue sobre trabalhos de músicos brasileiros, como Maestro Branco, Moacir Santos, Gilson Peranzzetta, Maestro Cipó e Tom Jobim.

“Serão duas noites de resgate à música brasileira e com um diferencial, pois serão apresentações em formato de diálogo com o público. Pois falaremos sobre instrumentos, ritmos, biografia e outros pontos interessantes para quem tem interesse em aprender mais sobre o tema”, convida o maestro Rui Carvalho.

