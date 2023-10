Lotéricas ficam lotadas com antecipação do Bolsa Família devido à seca no AM

Manaus e outros 54 municípios do Amazonas tiveram a parcela do mês de outubro antecipada

Manaus – Agências da Caixa Econômica Federal e diversas casas lotéricas ficaram com filas quilométricas na manhã desta quarta-feira (18), em Manaus, devido ao adiantamento da parcela de outubro do Bolsa Família para beneficiários afetados pela seca severa dos rios no Amazonas.

O cenário se repetiu em, pelo menos, outros 54 municípios do estado que estão em situação de emergência por causa da estiagem deste ano.

A situação aconteceu porque o Governo Federal escolheu esta quarta como o dia para o pagamento do benefício social, independentemente do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Porém, a falta de dinheiro e a lentidão do sistema foram fatores que contribuíram para muitas reclamações.

É o caso da dona de Casa Iraci Uchoa dos Santos, que saiu do bairro Campos Sales, para tentar receber o Bolsa Família em uma outra loteria em que falaram que tinha dinheiro para pagamento, na Feira Municipal da Compensa.

“Eu estou aqui desde às 8h da manhã e ainda nem tomei um café tentando receber o meu Bolsa Família. Já saí lá do bairro Campos Sales, pois próximo da minha casa estava um caos e ninguém recebendo nada. Mas aqui também é a mesma história, que não tem dinheiro ou que está sem sistema”, disse a dona de casa.

A beneficiária diz que ficou contente ao receber a informação de que o recebimento do Bolsa Família havia sido adiantado diante dos problemas causados pelas estiagem.

“Eu fiquei bem feliz quando a minha amiga contou que hoje seria o pagamento do nosso Bolsa Família antes da data, pelo fato do que estamos vivendo por causa dessa seca dos rios. Muitos que vivem de pesca não têm mais o que comer em casa. Agora só falta a gente conseguir receber e ir pra casa”, finalizou ela.

O EM TEMPO procurou a assessoria da Caixa Econômica e aguarda um posicionamento.

A antecipação do Bolsa Família foi apenas uma das ações do Governo Federal para minimizar os impactos causados pela seca.

Os outros são:

Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo, e caso o beneficiário solicite, antecipar outra parcela, que podem ser reembolsadas em até 36 meses, sem juros ou encargos, para municípios do Amazonas que estão em situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, não sendo válida para localidades em situação de emergência;

Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social, que realiza o serviço de apoio e proteção à população com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas;

Envio de cestas de alimentos;

Destinação de recursos pelo Fomento Rural, no valor de R$ 4,6 mil, a pequenos agricultores que tiveram perda na produção, dentre outras.

