Trabalhador morre esmagado em máquina no Distrito Industrial, em Manaus

Vítima trabalhava no local há 5 anos

Manaus – Um trabalhador identificado como Jackson Rabelo, de 25 anos, morreu esmagado na noite desta quarta-feira (18), após cair dentro de uma máquina na empresa em que ele trabalhava na avenida Autaz Mirim, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava em serviço em uma fábrica de papelão, no momento em que caiu dentro de uma máquina de tela secadora do 3° grupo de papel.

A vítima trabalhava na empresa há pelo menos 5 anos e colegas contaram para a imprensa que ele era um trabalhador exemplar e que sempre lutou para sustentar sua família.

Uma perícia foi realizada no local do fato e o corpo de Jackson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

