‘Aparecida Convida’ temporada 2024, recebe Vitória Régia neste sábado em Manaus

Manaus (AM) – O GRES Mocidade Independente de Aparecida abre as portas para receber a co-irmã GRES Vitória Régia, na primeira edição do projeto ‘Aparecida Convida’ temporada 2024, que acontece no sábado (4), com início às 20 horas, na quadra da escola, localizada na rua Ramos Ferreira, zona sul de Manaus. Os ingressos custam R$ 10.

O projeto tem como objetivo transparecer a união e comprometimento entre as escolas de samba de Manaus. Neste fim de semana, a verde e branca do Centro fez o convite para a co-irmã Vitória Régia, que levará para a quadra da Aparecida um show completo, com bateria, passistas, rainhas de bateria, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, comissão de frente, entre outros setores da agremiação.

Atrações

O Grupo Samba Ao Léo abre o evento tocando o melhor do samba de raiz. O show principal será conduzido pelo intérprete oficial da Aparecida, Wilsinho de Cima, com a Bateria Universidade do Ritmo e a apresentação de todos os quesitos da escola: Corte de Bateria, casais de Mestre-Sala e Porta Bandeira, Musas, Passistas, Baianas e Ala de Libras. A GRES Vitória Régia finaliza com chave de ouro, com um show completo da agremiação, que promete fazer uma linda festa para os amantes do Carnaval Manauara.

Ingressos

O valor individual do ingresso (pista) é de R$:10,00; mesas com quatro lugares custam R$:50,00 e o camarote individual custa R$20. Para maiores informações sobre ingressos, mesas e camarotes, entrar em contato no número: (92) 99460-8481.

Ensaio de Bateria

Na expectativa para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial 2024, a “Soberana” realiza todas as sextas e domingos o seu tradicional Ensaio de Bateria na área externa da quadra da agremiação. Os ensaios da Bateria Universidade do Ritmo são abertos ao público, que pode acompanhar de perto a preparação da escola para o Carnaval.

A Aparecida intensificou os ensaios com todos os quesitos, que utilizam os ensaios de bateria como uma forma de melhorar a evolução nas apresentações. Durante os ensaios, os torcedores assistem as performances dos passistas, rainha de bateria, musas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e musas mirins.

O desfile do Grupo Especial de Manaus acontece no dia 3 de fevereiro. Com o enredo “O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor e união para a eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade””, a “Soberana” é a 5ª escola a passar pela avenida do samba.

*Com informações da assessoria

