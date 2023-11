“Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras”, diz Lula

Fala do presidente Lula aconteceu em abertura de reunião com ministros da área de Infraestrutura, da qual Haddad participa

Brasília (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (3), a circulação de dinheiro público e disse que o titular da Fazenda, Fernando Haddad, não pode “deixar sobrar” o dinheiro previsto para ser investido nos ministérios.

Lula afirmou que “dinheiro bom é dinheiro transformado em obras”. A declaração foi dada na abertura de uma reunião, que ocorre nesta manhã, no Palácio do Planalto, com autoridades de Infraestrutura.

O petista chamou Haddad, presente na reunião, de “libertador de dinheiro”. “Haddad, além de ser nosso libertador de dinheiro, cara que põe o dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios”, disse Lula.

“Para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro, mas para quem está na Presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, é dinheiro transformado em estradas, em escola [de primeiro, segundo e terceiro grau], é [em] saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego é tudo que um político quer e o que um presidente deseja”, completou o presidente.

Lula disse querer que os ministros sejam “os melhores gastadores de dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro”. A fala é dita uma semana após o próprio Lula falar que “dificilmente” o déficit zero será alcançado em 2024.

O chefe do Executivo afirmou que não vai estabelecer uma meta fiscal que obrigue o governo a começar o ano fazendo corte de bilhões de reais nas obras que são prioritárias para o país.

A reunião visa fazer um balanço das ações de infraestrutura após 10 meses de governo, à luz do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pela Casa Civil, do ministro Rui Costa.

É uma das primeiras reuniões de Silvio Costa Filho, o deputado licenciado do Republicanos, que assumiu a pasta de Portos e Aeroportos em agosto, no lugar de Márcio França (PSB), no intuito de abrir mais espaço para partidos do Centrão.

