Mãe que bateu e matou filho por conta de maquiagem tem prisão decretada em Manaus

Manaus (AM) – O juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, decretou na tarde de quinta-feira (17) a prisão preventiva da estudante Karoline Guimarães Girão, suspeita espancar o próprio filho, um menino de dois anos de idade, que morreu no último dia 12 deste mês.

O motivo da agressão, conforme a própria mulher, foi por conta da criança ter quebrado produtos de maquiagem dela.

A decisão do magistrado foi proferida em consonância com o parecer favorável do Ministério Público do Amazonas, e atendeu representação formulada na quarta-feira (16) pela delegada Patrícia Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Conforme os autos n.º 0639102-23.2022.8.04.0001, a decretação da prisão preventiva de Karoline foi deferida em conformidade com os artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que tratam dos requisitos desse tipo de prisão cautelar.

“Dos fatos noticiados inferem-se conduta(s) que ferem frontalmente o ordenamento jurídico e coloca em risco a paz social. As narrativas do crime que gerou o presente processo, suas circunstâncias e o próprio modus operandi demonstram a gravidade in concreto do delito e a periculosidade da investigada, o que ressalta a necessidade de preservar o interesse público ora ameaçado. A conduta desregrada causa fissuras profundas no seio social, razão pela qual exsurge a intervenção estatal como instrumento de inibição de condutas semelhantes”, afirmou o magistrado em trecho da decisão.

Parecer favorável

Ouvido sobre o pedido formulado pela DEPCA, o Ministério Público considerou estarem presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva da investigada.

“Notadamente quanto aos indícios contundentes de autoria e prova da existência do delito, tendo em vista os relatos colhidos pela autoridade policial, bem como pelos demais elementos de prova acostados à representação. Verifico que a representada confessou que agrediu fisicamente seu filho utilizando um pedaço de madeira, o que resultou a morte do mesmo”, registrou o promotor de justiça plantonista.

Conforme o magistrado, a prisão da mulher é imprescindível para viabilizar o prosseguimento da investigação, bem como para assegurar a ordem pública.

Leia mais:

Bebê morre após ser agredido pela mãe por mexer em maquiagem

Criança morta após ser agredida pela mãe apanhava todos os dias, diz vizinha

Bebês são colocados em ‘camisas de força’ em escola infantil; veja o vídeo