Ação leva serviços gratuitos para Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – O projeto Sesc Saúde Ribeirinha vai levar diversos serviços gratuitos para comunidade do município de Rio Preto da Eva. Aberto ao público, o evento será realizado no dia 18 de novembro, das 9h às 14h, na Escola Municipal Ivanilde Braga Brandão e na Unidade Básica de Saúde Manoel Rodrigues Castelo, ambas localizadas no Ramal Vila Manápolis.

Entre os serviços que serão ofertados estão: aferição da pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, atendimento médico com pediatra, ginecologista e dentista, testagens de HIV, Sífilis e Hepatite, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), liberação miofascial, massagem, doação de cestas básicas, coleta de preventivo, corte de cabelo, design de sobrancelhas, atividades recreativas, sala de ciências e a troca de lentes de óculos para quem necessita, através do projeto Enxerga Mais da Prefeitura de Rio Preto da Eva .

“Levaremos até a Vila Manápolis vários serviços que muitas pessoas têm dificuldade de acessar por diversos fatores, como o deslocamento até a cidade. Essa é uma forma de beneficiar aqueles que mais precisam, cumprindo um dos objetivos do Sesc de promover a qualidade de vida e o bem-estar social”, explica a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

Sobre o projeto

A iniciativa, promovida pelo Sesc Amazonas, foi idealizada em 2022, considerando a necessidade de levar serviços que podem ser escassos nas comunidades do interior do Estado. A primeira edição foi realizada em maio de 2023, no município de Careiro da Várzea. Na ocasião, atendeu cerca de 700 pessoas com serviços médicos, estéticos e recreativos.

Nesta segunda edição, a expectativa é atender ainda mais pessoas. Em média, 2 mil moradores locais serão beneficiados com a atividade. Para isso, o Sesc conta com parcerias como Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Prefeitura de Rio Preto da Eva e Aeronáutica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Operação Mateus 6.6: Polícia apura denúncias de poluição sonora em Manaus

Mulher de ‘Tio Patinhas’ do CV, dama do tráfico amazonense, visita Ministério da Justiça

Serasa: 59% das dívidas de cartão de crédito são de compras em supermercados