Emoção toma conta de foliões no 2° dia de desfile da Live Carnaval 2022

Manaus (AM)- O segundo dia da Live Carnaval 2022 foi marcado pela emoção dos foliões com a retomada gradativa dos desfiles das escolas de samba, na noite desta sexta-feira (18), no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na zona Centro-Oeste.

Ao todo, nove escolas do Grupo A desfilaram e emocionaram os apaixonados pela festa.

Em ordem, apresentaram-se as agremiações: Mocidade Independente da Raiz, Império do Hawai, Beija-Flor do Norte, Acadêmicos da Cidade Alta, Sem Compromisso, Presidente Vargas, Dragões do Império, Tradição Leste e Mocidade Independente do Coroado.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jerônimo, destacou o esforço do Governo do Amazonas para a retomada gradativa e segura da festa, que garante emprego e renda a milhares de famílias.

“Hoje nós estamos na segunda noite do Carnaval 2022, e o Governo do Amazonas preparou uma grande e megaestrutura para atender até 3 mil pessoas, levando em consideração que precisamos tomar sempre os cuidados. A FVS-RCP está nas entradas, conferindo a carteira de vacinação com o ciclo vacinal completo, e não esqueçam de trazer a sua identidade também”, ressaltou o secretário.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa preparou o Sambódromo de Manaus para receber até 3 mil foliões, dentre os quais esteve a contadora Suelen Abtibol, de 45 anos. Brincante assumida, acompanhou os amigos para assistir de perto ao desfile das escolas do Grupo A.

A folia continua

Neste sábado (19), o Grupo Especial desfila com as escolas Vila da Barra, Primos da Ilha, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Unidos do Alvorada, e Vitória Régia.

