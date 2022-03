Chapas candidatas à reitoria da UEA participam de debate neste sábado (19)

Manaus (AM)- Neste sábado (19), as chapas que concorrem à reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irão participar de debate promovido pela Comissão Geral de Eleição do pleito.

As duas duplas adversárias são formadas pelos professores Alcian Pereira e Cleto Cavalcante (Chapa 22), e André Zogahib e Kátia Couceiro (Chapa 19). O evento acontece às 17h e será transmitido ao vivo pelo canal UEA Amazonas, no YouTube.

A votação está marcada para 23 de fevereiro, segundo o cronograma oficial. O processo ocorrerá por urna eletrônica nas unidades da instituição em Manaus e no interior. O resultado preliminar será disponibilizado na sexta-feira (25), permitindo que as chapas interponham recursos. O resultado final sai no dia 31.

“O debate entre os candidatos da UEA é o ponto culminante para que todos possam participar e conhecer as ideias das chapas. Mais do que isso, é simbólico porque representa um momento de fortalecimento da nossa democracia, pois estamos indo para a terceira eleição direta para reitor, o que não é comum em outras universidades”, pontua a presidenta do Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas (Sind-UEA), Márcia Medina.

Estarão aptos para votar nesta eleição os docentes efetivos e ativos, substitutos, temporários e visitantes dos cursos de graduação e de pós-graduação; técnico-administrativos efetivos, temporários (Regime Administrativo Diferenciado) e comissionados, procuradores Jurídicos; discentes de graduação e pós-graduação.

Entrevistas

No início da semana, o Sind-UEA realizou entrevistas com as chapas através de transmissões ao vivo, via YouTube do sindicato (www.youtube.com/sind-uea). Na ocasião, ambas as chapas foram questionadas sobre posicionamentos em temas como condições de trabalho, ensino remoto, combate à discriminação e assédio, ataques à Zona Franca de Manaus (que financia a UEA, em grande parte, através de contrapartidas fiscais), dentre outros tópicos.

Um dos destaques foi o comprometimento de ambas as chapas em discutir futuramente o pagamento, a título retroativo, de um auxílio-conectividade a todos os professores e professoras da instituição.

As respostas são reações a uma pesquisa do sindicato em andamento com os docentes da UEA. Dados preliminares mostram que cerca de 80% dos participantes afirmaram que tiveram de melhorar seus planos de internet ou adquirir novos equipamentos para se adaptar ao ensino remoto na pandemia.

“O sindicato cumpre a sua tarefa política e o seu dever ético de abrir a conversa, o debate com os candidatos, para que a nossa base possa ter acesso a uma discussão qualificada das propostas, do projeto de universidade que representam. Isso é fundamental para que a comunidade acadêmica possa fazer escolhas mais conscientes, sabendo as possibilidades de caminho e os desafios para a nossa universidade”, comenta a secretária de Comunicação, Ceane Simões.

Além dela, participaram da organização das entrevistas os membros da diretoria do sindicato, Mônica Xavier e Macário Carvalho Junior. Para mais informações sobre a cobertura do Sindicato dos Docentes da UEA (Sind-UEA) na eleição para a reitoria deste ano, acesse o site sinduea.org e acompanhe as publicações no Instagram oficial da entidade (@sinduea2022).

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

Leia mais:

UEA retoma divulgação presencial do vestibular e SIS

Resultado do vestibular e SIS da UEA é divulgado

Escola Estadual é entregue revitalizada na Compensa