Mostra Cultural com atividades realizadas durante o ano letivo de escola ganha exposição

Manaus (AM) – Atividades desenvolvidas pelas crianças que estudam no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hermann Gmeiner, da Prefeitura de Manaus, durante este ano letivo, foram expostas na 3ª Mostra Cultural da unidade, que fica localizada no Alvorada 1, Zona Oeste da cidade. O evento contou com a participação dos familiares e da comunidade escolar.

Na Mostra foram apresentados desenhos, pinturas, recorte e colagem, varal com fotos das atividades, brinquedos confeccionados com materiais reciclados, entre outros trabalhos desenvolvidos em sala de aula e em parceria com os pais ou responsáveis.

O Cmei, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), atende 267 crianças de 3 a 5 anos de idade, no maternal 3, 1º e 2º período. “Esse Cmei trabalha a democracia junto à comunidade, às crianças e tudo o que há aqui dentro na parte de estrutura e atividades pedagógicas é compartilhado com os pais. É dessa forma que a Semed orienta que todas as unidades de ensino trabalhem, sempre em parceria com a família, professores e alunos, uma educação em conjunto com os personagens principais”, mencionou a chefe da Divisão da Educação Infantil (DEI), Cláudia Magalhães.

Foto: Eliton Santos / Semed

De acordo com a gestora da unidade, Estela Nepomuceno, a atividade valoriza e mostra tudo o que as crianças realizaram durante todo o ano letivo.

“Esse momento é para tornar visível toda a aprendizagem que as crianças construíram ao longo do ano, com atividade realizadas nas alas de referência ou em extraclasse juntamente com a família”, explicou a gestora.

A exposição aconteceu nas 12 salas de referências da unidade. Na sala do maternal 3, os visitantes encontraram trabalhos desenvolvidos nos projetos “Qual meu sonho?, Árvore dos Sonhos; Rodízio de Leituras, onde um membro da família conta uma história para a turma; Cozinha experimental e Cultura Maker”.

“Esse é um momento único para crianças e também para as famílias, onde eles conseguem enxergar tudo o que foi desenvolvido durante o ano letivo. Muitos pais ainda têm o pensamento de que na educação infantil a criança só brinca, mas é preciso entender que o brincar tem uma importância enorme na aprendizagem e a Mostra apresenta exatamente isso”, disse a professora da turma, Ketlis Lima.

Para Risoleia Lopes, mãe do pequeno Valenti, de 5 anos, a participação dos pais na vida escolar dos filhos garante que eles tenham sucesso durante toda a vida escolar. “A educação infantil é uma base para toda a vida escolar da criança, e muita gente pensa que a escola não passa de um local onde deixar o filho. O brincar nessa idade é direcionado e com isso acontece o desenvolvimento que vai refletir lá na frente, não pode pular etapas e os pais precisam acompanhar todo esse processo”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mostra cultural vai percorrer 3 teatros em Manaus

Cultura Hip Hop amazonense ocupa novos espaços e mostra sua força

Oficina pedagógica da Prefeitura de Manaus envolve pais em escola municipal na zona rodoviária