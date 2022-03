Campanha de combate à tuberculose é lançada em Manacapuru

O objetivo é fortalecer as ações de controle da tuberculose no município e, também, promover a mobilização social

Manaus (AM)- Foi lançado nesta segunda-feira (21) a Campanha Estadual de Luta contra a Tuberculose em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realizou o lançamento.

Com o tema “Prevenção é a melhor estratégia”, as atividades da campanha em Manacapuru seguem até o dia 25 de março. A iniciativa é uma realização da SES-AM, por meio da FVS-RCP, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), Comitê Estadual de Controle da Tuberculose e Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru.

O objetivo é fortalecer as ações de controle da tuberculose no município e, também, promover a mobilização social e educação popular em saúde, por meio da divulgação do quadro clínico da doença e as formas de diagnóstico, prevenção e tratamento.

Manacapuru foi escolhida para sediar o evento por apresentar evolução de destaque nas notificações de tratamentos da Infecção Latente de Tuberculose (ILTB), que é o quadro quando há contato com a infecção sem apresentar sinais e sintomas.

De 2019 a 2022, foram notificados 68 tratamentos da ILTB em Manacapuru, sendo o segundo município com o maior número de notificações, depois da capital Manaus que apresentou 2.030 notificações de ILTB (2019-2022). Nesse mesmo período, 2.253 tratamentos para ILTB foram notificados no Amazonas.

“Durante esse período de campanha, intensificamos a orientação à população sobre a importância de iniciar e dar continuidade ao tratamento contra a tuberculose, para que possamos reduzir a incidência na nossa região”, afirma o secretário de estado de Saúde, Anoar Samad.

Mobilização

Em todo o Amazonas, o número de casos novos de tuberculose oscilou nos últimos três anos, sendo 3.209 casos novos em 2021, 2.853 em 2020 e 3.244 em 2019. De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a campanha busca a mobilização para destacar a ocorrência de tuberculose que não pode ser negligenciada e exige equipes sensíveis à prevenção, diagnóstico e tratamento.

A programação da campanha inclui visitas técnicas a laboratórios, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e treinamentos com profissionais de saúde, sendo, entre eles, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros.

EXPO-TB

A programação da Campanha Estadual de Luta contra a Tuberculose inclui a realização da Exposição sobre Tuberculose (EXPO-TB), na sexta-feira (25), das 8h às 11h30, na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru, em parceria com o Comitê Estadual de Controle da Tuberculose do Amazonas.

O objetivo é mobilizar a comunidade escolar para a importância da estratégia da investigação da Infecção Latente da Tuberculose, especialmente entre os que residem com pessoas em tratamento da forma ativa da doença.

Durante a EXPO-TB será realizada mostra educacional interativa, oficina com alunos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Também será realizado aconselhamento e testagem rápida para hepatites, sífilis e HIV por meio de Unidade Móvel de Testagem Rápida.

A estratégia de prevenção à tuberculose deste ano inclui, ainda, no dia 1º de abril, a realização de uma oficina de atualização em diagnóstico e tratamento da ILTB para profissionais dos serviços de atenção à saúde às Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV) de Manaus.

A oficina vai ser realizada no Auditório Wilson & Graça Alecrim do Instituto de Pesquisa Clínica Dr. Carlos Borborema da Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

