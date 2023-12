Dupla é presa por torturar e executar homem no interior do AM

Manaus (AM) – Albino Lima da Silva, de 33 anos, e Daniel Sobreira foram presos na quinta-feira (21), suspeitos de participarem do homicídio de Moisés Oliveira Júnior, de 29 anos, na cidade de Beruri, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu no centro da cidade, na quarta-feira (20), próximo da Arena Beruri, uma quadra poliesportiva, onde a vítima foi torturada e morta a tiros.



Seis pessoas estariam envolvidas na participação do crime, quatro delas já foram reconhecidas pelas imagens e acabaram presas. O crime foi filmado pelos próprios assassinos e divulgado nas redes sociais

Bruno de Oliveira Souza, de 32 anos, e Moisés Filho, de 23 anos, foram presos no dia do crime.

No momento da prisão, Albino e Daniel estavam comercializando drogas na casa onde estavam escondidos. Os demais continuam a ser procurados pelas polícias Civil e Militar.

Leia mais:

Membro de facção atira em cabeça humana decepada em Manaus: IMAGENS FORTES

Treinador e goleiro morrem em grave acidente de trânsito em ônibus que levava time

Médico suspeito de causar a morte de 42 pacientes é preso em hospital