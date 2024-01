OAB-AM inaugura novo espaço na Zona Leste de Manaus, nesta quinta-feira (4)

Manaus (AM) – Com o objetivo de ampliar o atendimento jurídico na zona leste de Manaus, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), inaugura, nesta quinta-feira (4), às 9h, o novo espaço dedicado ao atendimento da advocacia, que será localizado no Shopping Phelippe Daou.

A ação é realizada pela Seccional em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação de Manaus (SEMTEPI).

De acordo com o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, o Novo Espaço da seccional proporcionará um ambiente propício para os profissionais do direito, oferecendo uma variedade abrangente de serviços para apoiar a prática jurídica, como o protocolo de documentos, comparecimento a audiências virtuais e consultas a clientes.

“No espaço terão seis salas que irão atender a população da zona leste como também atender as advogadas e advogados que moram nas proximidades. Com isso, nós estamos deslocando o centro da OAB, que hoje fica concentrado perto da sede, para levar uma estrutura digna, com equipamentos necessários para atender aquele advogado que esteja mais longe da sede. Essa é a intenção, descentralizar o atendimento da OAB. É a nossa OAB trabalhando pela advocacia amazonense”, disse Jean Cleuter.

Para o secretário da SEMTEPI, Radyr Júnior, a intenção é fortalecer o ambiente de negócios do Shopping Phelipe Daou, que é um equipamento público.

“Ter a OAB lá interagindo com o Sine, com os Correios, com o Procon, com o Instituto de Mobilidade Urbana orientando a população, mas também atendendo dando segurança jurídica para as ações que a gente tem lá dentro e para própria população que está carente desses serviços. E isso é uma ação totalmente viável para a zona leste, que tenha maior densidade populacional da nossa cidade. Então, é levar para lá, é orientação jurídica e avanço no atendimento ao público”, informou Radyr.

“A OAB-AM tem a missão de garantir que os advogados locais tenham acesso às ferramentas e recursos necessários para prosperarem em suas carreiras jurídicas”, finalizou Jean Cleuter Mendonça.

*Com informações da assessoria.

