Gastos com automóvel é a segunda maior despesa do orçamento familiar, revela Serasa

Nove em cada 10 brasileiros já sofreram com algum custo inesperado relacionado ao uso do automóvel

Para avaliar o peso dos automóveis dentro do orçamento familiar, a Serasa realizou a segunda edição da pesquisa “A Relação do Brasileiro com o Automóvel”. Produzido em parceria com o Instituto Opinion Box, o estudo constatou que somente os gastos com a alimentação (69%) superam o impacto dos veículos no bolso do motorista e das famílias.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.023 entrevistados em dezembro, 67% dos lares brasileiros têm os custos com o automóvel entre os três maiores gastos anuais. Os custos com os veículos ficam atrás apenas da alimentação (69%) e figuram à frente das despesas com as contas básicas, como água, luz e gás (62%).

Entre as funções mais usuais do automóvel para os brasileiros estão as compras e tarefas diárias (77%), passeios em fins de semana (76%) e locomoção para trabalho ou local de estudo (64%). Em relação à primeira edição, chama atenção o crescimento de 7 pontos percentuais no uso do carro para viagens de turismo (49%).

Entretanto, a organização financeira relacionada aos custos do carro ainda aparece como uma questão de conflito aos motoristas: 31% admitem gastar mais com o veículo do que o planejado inicialmente, 92% já sofreram com algum custo inesperado relacionado ao uso do automóvel e 62% têm uma reserva de emergência – entre as despesas emergenciais mais comuns são relacionadas a troca ou conserto de pneu (51%), consertos mecânicos (48%) e revisão por quilometragem (35%).

“Estabelecer um acompanhamento de gastos e manter uma reserva de emergência são hábitos essenciais para lidar com contratempos”, avisa Ana Carolina Ribeiro, coordenadora da Serasa.

“Uma dica é anotar todos os custos fixos, definindo um orçamento específico para o carro ao longo do ano, e guardar uma parte para os imprevistos. Além de economizar para planos futuros, ainda é possível ter mais tranquilidade para cobrir gastos emergenciais”.

IPVA 2024

Cobrado anualmente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) corresponde ao valor que deve ser pago por todos os proprietários de veículos. Mesmo sendo uma despesa tradicional do período, o estudo revela que 11% dos proprietários ainda não haviam se planejado, em dezembro, para pagar o IPVA 2024.

“Em linha com a complexidade da organização financeira revelada pelos motoristas ao longo do ano, ainda que seja uma despesa recorrente da época, o valor costuma pegar alguns motoristas de surpresa”, conta Ana Carolina.

“Dessa forma, o planejamento financeiro é fundamental para mensurar os gastos com antecedência e estimar os custos entre um ano e outro”, complementa.

A partir da Carteira Digital Serasa, o consumidor pode pagar o IPVA com mais segurança, além de encontrar condições especiais. “Na plataforma da Serasa, é possível realizar o pagamento via Pix ou cartão de crédito, além de parcelar em até 12 vezes, aliviando o orçamento”, explica Ana.

Como pagar meu IPVA pela Carteira Digital Serasa?

1º Passo – Baixe o Aplicativo

Caso ainda não tenha o Aplicativo da Serasa no seu dispositivo móvel, baixe-o no Google Play ou Apple Store, digite seu CPF e preencha um breve cadastro.

2º Passo – Acesse a área de pagamentos

No menu inferior da tela, clique em “Pagar” para acessar as opções de pagamento disponíveis na sua conta Serasa. Em sequência, clique na opção “Débitos Veiculares”.

3º Passo – Acesse a área do veículo e localize seu veículo

Para verificar o IPVA e outros débitos, insira a placa do automóvel. Espere aparecer os débitos na tela e selecione as opções que deseja quitar.

4º Passo – Conclua o pagamento

Clique em “Pagar agora”, escolha a melhor forma de pagamento e se quer pagar à vista ou parcelado.

Carteira Digital oferece uma diversidade de soluções financeiras

A Carteira Digital Serasa é uma forma segura de realizar transações bancárias em um só local, possibilitando o pagamento das contas em até 12 vezes.

Ao fazer login, é possível ter acesso aos boletos com mais facilidade, para quem quer organizar e pagar as contas de água, luz, gás e receber alertas dos boletos emitidos em seu nome (como compras pela internet ou débitos veiculares). Sem taxa de manutenção, o serviço também proporciona a consulta e o pagamento de débitos veiculares sem sair de casa.

Para mais informações: www.serasa.com.br.

