IEL Amazonas quer ampliar inserção de jovens talentos no mercado de trabalho em 2024

Manaus (AM) – O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas), em 2023, inseriu no mercado de trabalho aproximadamente 3,8 mil jovens nas empresas, dos quais 3,2 mil por meio do Programa de Estágio IEL e 600 pelo Programa Jovem Aprendiz IEL. A afirmação é da superintendente do Instituto, Andrea Guerra, ao enfatizar que ações foram desenvolvidas ao longo do ano com empresas e instituições de ensino para estimular os estudantes a conhecerem mais as oportunidades existentes no estágio, fornecendo dicas e orientação sobre as exigências do mercado de trabalho, e proporcionar o cadastro de alunos nos Programas de Estágio e Aprendiz.

Considerando a necessidade constante de formação e qualificação de profissionais para atendimento às necessidades das empresas, o IEL certificou 1.581 profissionais em diversas temáticas, por meio de cursos de curta e média duração, voltadas à gestão empresarial, recursos humanos, finanças, qualidade, Lean, entre os temas ligados à área tecnológica.

De acordo com a gestora, o IEL/AM desenvolveu e está realizando o Programa para Início de Carreiras SOU + IEL, iniciativa que oferece uma série de temáticas atuais, módulos direcionados a jovens, adolescentes, em que são utilizadas dinâmicas e metodologias ativas para a absorção do conteúdo, preparando-os para sua inserção e destaque no mercado de trabalho.

O IEL encerrou 2023 com diversas oportunidades abertas em empresas parceiras para talentos em diversas áreas. O Recrutamento e Seleção do IEL/AM conclui suas atividades com oportunidades oferecidas nas empresas clientes, abrangendo vagas de estágio, aprendizagem e emprego. As áreas mais requisitadas incluíram: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Direito, Marketing, Logística, Ensino Médio, Educação Física e Pedagogia.

De acordo com a gestora, fortalecer a capacidade inovadora das empresas é um dos compromissos do IEL e, por meio do Programa Inova Talentos, selecionou, capacitou e inseriu profissionais altamente qualificados (mestres, doutores) em empresas, para atuarem especificamente em projetos de inovação, para contribuir e impulsionar a inovação nessas empresas.

O Prémio IEL de Talentos 2023 reconheceu empresas, instituições de ensino, estagiários e aprendizes, que se destacaram em suas práticas e que contribuíram para o desenvolvimento profissional e educacional dos jovens, como a Yamaha Motor da Amazônia Ltda (1º lugar – Grande Porte), Clube de Diretores Lojistas de Manaus – CDL (1º Lugar – Médio Porte) e outras empresas como Sebrae Amazonas, Uninorte, Fametro, além de estagiários das empresas Nippon e Bemol.

Perspectivas 2024

A superintendente Andrea Guerra enumera as ações previstas para este ano, sendo que algumas já estão em andamento no Instituto Euvaldo Lodi:

– Ampliar atuação do IEL junto à indústria, para criar mais oportunidades para jovens talentos na atuação nos programas de estágio, aprendizagem e inova talentos (bolsistas);

– Estabelecer parcerias sólidas com empresas de diversos segmentos para fortalecer o programa de estágio, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos estudantes que buscam a oportunidade de aplicar o conhecimento teórico e adquirir a experiência tão necessária, para que possam se desenvolver profissionalmente;

– Oferecer aos estagiários e empresas clientes cursos gratuitos para estagiários e supervisores, buscando aprimorar as atividades desenvolvidas, contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal das equipes, com foco no resultado e na satisfação das empresas clientes;

– Atuar fortemente no Recrutamento e Seleção como um serviço essencial para empresas em geral, atraindo e promovendo a retenção de talentos de acordo com as demandas específicas das empresas.

– Ampliar o Programa Inova Talentos no Amazonas, com o objetivo de fortalecer significativamente o processo de inovação nas empresas.

– Promover eventos focados na disseminação da cultura da inovação nas empresas;

– Realizar ações e consultorias direcionadas para Micro e Pequenas Empresas (MPEs), com o propósito de impulsionar não apenas o desempenho, mas também a competitividade das empresas no mercado;

– Aprimorar processos educacionais para ampliar o atendimento às empresas com capacitações que atendam às necessidades de mercado e impulsionem a produtividade nas empresas, com o objetivo de desenvolver pessoas mais qualificadas e alinhados às demandas da indústria amazonense;

– Lançar plataforma de cursos a distância (EaD);

– Expandir o Programa para Início de Carreiras e lançar outro programa voltado para profissionais já inseridos no mercado de trabalho, que buscam aprimoramento e atualização em suas áreas de atuação.

