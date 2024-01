Bicho-preguiça é resgatado em bairro da Zona Norte de Manaus e entregue ao Ibama

Manaus (AM) – Um bicho-preguiça foi resgatado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na manhã deste sábado (13), durante patrulhamento no conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais militares, um morador abordou a equipe policial e entregou a preguiça voluntariamente. O animal foi entregue na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), localizada na zona sul de Manaus.

A Polícia Militar do Amazonas orienta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

