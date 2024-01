Lei sobre instalação de playgrounds em academias ao ar livre é sancionada em Manaus

Manaus (AM) — A instalação de novas academias ao ar livre nos espaços públicos do município deverá ser acompanhada de instalação de brinquedos para crianças, os playgrounds, em área adjacente, conforme a Lei nº 3.256, de autoria do vereador Alonso Oliveira (Avante) e sancionada pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

A Lei dispõe sobre a instalação de playgrounds nos espaços públicos utilizados por academias ao ar livre na cidade de Manaus.

“Nos últimos anos ocorreu um crescimento das chamadas academias a céu aberto, esses espaços, além de acarretar benefícios à saúde dos usuários, tornam-se também centros de vivência, entre vizinhos e amigos”, afirmou Alonso.

Nos locais onde já existem as academias, de acordo com o PL, a prefeitura de Manaus deverá proceder, de forma gradativa, à instalação de brinquedos, conforme a disponibilidade financeira.

O vereador acrescentou sobre a importância dos espaços voltados para crianças. “Os playgrounds, por sua vez, estimulam as crianças em seu desenvolvimento, permite ainda uma maior proximidade entre pais, mães e seus filhos em um momento de descontração, leveza e bem estar, além de promover a saúde física e mental e muita diversão”, explicou.

*Com informações da assessoria

