Mais de 20 kg de maconha avaliados em R$ 400 mil são apreendidos no porto da Manaus Moderna

São Gabriel da Cachoeira (AM) – Cerca de vinte e cinco quilos de maconha tipo skunk, avaliadas em aproximadamente R$ 400 mil foram aprendidas, na segunda-feira (26), em uma canoa que vinha do município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros a noroeste de Manaus). A canoa estava atracada no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul da capital.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as drogas estavam escondidas dentro do banco da embarcação.

“Após recebermos informações por meio do Comando de Operações Especiais (COE), que nos pediu apoio no sentido de atuar em conjunto para localizar a canoa, foi feito um cerco no local e, por volta das 19h, da segunda-feira, encontramos a canoa abandonada na orla do Porto, onde as drogas estavam guardadas”, explicou.

Segundo o delegado, o material ilícito foi apreendido e encaminhado ao Denarc, onde será instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar a autoria do crime de tráfico de drogas. Durante a ação, ninguém foi preso.

