Manaus vence Unidos do Alvorada no segundo turno do Barezão 2024

Manaus (AM) – No único jogo do sábado (2), o Manaus venceu o Unidos do Alvorada, por 2 a 0, no estádio Carlos Zamith, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Com um gol em cada tempo, Ibiapino garantiu o triunfo do Esmeraldino.

O duelo começou disputado, devido à chuva que caiu na capital amazonense. O Unidos do Alvorada tentava o jogo aéreo, mas a defesa do Esmeraldino afastava. Aos 19, Renanzinho avançou pela direita e cruzou na medida para Ibiapino testar para abrir o placar. O goleiro Neneca até tentou, mas não conseguiu evitar o gol do atacante.

No segundo tempo, antes do relógio dar a primeira volta no ponteiro, o Gavião já ampliou o marcador. Gharib lançou Renanzinho, que carregou a bola e tocou para Ibiapino fazer o segundo dele, com outra assistência do camisa 10. Aos 25, Adriano cobrou falta, acertou o travessão de Vinicius e quase descontou para o Unidos do Alvorada. Em seguida, o Manaus por pouco não ampliou, aos 37, quando Spice perdeu a bola para Lúcio Maranhão, que tabelou com Renanzinho, mas mandou para fora.

O Unidos do Alvorada volta a campo na quinta-feira (7), pela segunda rodada do segundo turno, para encarar o Operário, fora de casa, às 19h30, no Gilbertão, em Manacapuru. Já o Manaus tem o Amazonas pela frente, no sábado (9), às 16h, no Ismael Benigno, a Colina.

Caboco do Jogo

No final, o atacante Ibiapino, do Manaus, foi eleito o Caboco do Jogo, em premiação da Federação Amazonense de Futebol-FAF ao melhor da partida. O camisa 11 foi escolhido através de votos de três profissionais da imprensa esportiva no Carlos Zamith.

Um minuto de silêncio

Antes da bola rolar, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao primeiro amazonense a disputar as olimpíadas. Douglas Arnaud de Souza Lima, ex-nadador, na época com 20 anos, integrou a seleção brasileira de polo aquático e levou a bandeira do Amazonas nos Jogos Olímpicos de Helsinque, na Finlândia, em 1952. Ele faleceu aos 91 anos, na última sexta-feira (1), no Rio de Janeiro (RJ).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Final do primeiro turno do Barezão 2024 registrou maior público em quase 10 anos

Amazonas FC vence o São Raimundo e conquista primeiro turno do Barezão 2024

Amazonas FC vence Nacional e avança à final do primeiro turno do Barezão