Prefeitura define Comissão de Escolha dos Jurados para 57º Festival Folclórico de Parintins

O decreto foi publicado no Diário Oficial dos municípios no último dia 06 de março de 2024

Em uma iniciativa que reforça o compromisso com a tradição cultural e turística, a Prefeitura de Parintins, através do Decreto n° 014/2024 – PGMP, nomeou os membros da Comissão de Escolha dos Jurados para o 57º Festival Folclórico de Parintins.

A Comissão, composta pelo presidente Hudson Correa Lopes e pelos membros Joel dos Santos Braga e Wanderley Ribeiro Pantoja, tem como objetivo fortalecer o Festival nos aspectos sociais, folclóricos, culturais, turísticos e financeiros. O decreto enfatiza ainda que as ações do Poder executivo municipal visam a solidez da credibilidade e da seriedade na organização e julgamento do Festival.

A comissão terá a responsabilidade de conduzir a escolha dos jurados e assegurar o apoio logístico necessário durante a realização do evento, programado para ocorrer no último fim de semana de junho.

O prefeito Bi Garcia reforça a importância da transparência e eficácia na organização do evento, ressaltando o comprometimento da administração pública municipal. O decreto foi publicado no Diário Oficial dos municípios no último dia 06 de março de 2024.

*Com informações da Assessoria

Leia mais

Carnaboi 2024 promete encerrar programação com chave de ouro no Studio 5, em Manaus

Bois Caprichoso e Garantido farão show no BBB 24, confirma Prefeitura de Parintins

Caprichoso empolga durante ensaio em Parintins e emociona no Carnaboi em Manaus