Interior do Amazonas ganha novo polo do Pelci

Tefé se une a outros sete municípios que receberam o programa do Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas, anunciou, durante o sábado (16), o novo polo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) no município de Tefé, no interior do Amazonas. O evento ocorreu no Ginásio Walter Cabral, contando com a presença dos novos atletas e moradores locais.

“Ao trazer o Pelci para Tefé, não estamos apenas promovendo atividades físicas e lazer, estamos investindo no futuro dos nossos jovens. Estamos abrindo portas para que crianças e adolescentes possam sonhar mais alto. Estamos garantindo que o esporte seja um veículo de transformação social, educação e qualidade de vida para muitos amazonenses”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Atendendo a região do Médio Solimões, o novo polo disponibilizará mais de 500 vagas que beneficiarão crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos. Os novos atletas receberam uniformes personalizados do programa e equipamentos como bolas e redes, que ajudarão no desenvolvimento das modalidades de futebol de campo, futsal, basquete, skate e jiu-jitsu.

“Temos determinação do governador Wilson Lima e do secretário Jorge Oliveira, que não estão medindo esforços para poder chegar em todos os municípios e hoje chegamos a Tefé, com certeza um município que respira esporte. O projeto Pelci está entrando no oitavo município e com certeza vamos buscar revelar vários atletas para que possam despontar no cenário nacional”, destacou Eric Tinoco, gerente do Pelci.

Lançado em 2022, o Pelci tem o objetivo de incentivar atletas na base até o profissional e já beneficiou mais de 15 mil atletas no Amazonas, sendo considerado o maior programa socioesportivo do Brasil. Natural de Tefé, a paratleta do halterofilismo Maria de Fátima, que está muito próxima de uma vaga nos Jogos Paraolímpicos de Paris 2024, se mostrou bem empolgada com a possibilidade do desenvolvimento dos talentos locais.

Foto: Divulgação/Sedel

“Eu gostaria de agradecer ao Governo do Estado e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui representando a minha cidade, na minha origem, vivendo o meu mundo. O Pelci está aqui para oferecer oportunidade aos jovens, quem sabe futuramente possa sair uma atleta internacional daqui. Eu saí. Por que não pode sair também outra? ’’, exaltou Maria de Fátima.

O fomento às atividades esportivas no interior do estado tem sido prioridade do Governo do Amazonas, como parte de uma estratégia voltada para a promoção da qualidade de vida, inclusão social e detecção de potenciais talentos esportivos.

*Com informações da assessoria

