Você fala francês? Confira oportunidades de emprego em Quebec, no Canadá

Diversas empresas e instituições de ensino do Quebec buscam candidatos brasileiros com conhecimento da língua francesa

São Paulo (SP) – Idioma oficial de 29 países, o francês é uma das línguas mais faladas no mundo, figurando atualmente na quinta posição do ranking segundo dados da Organização Internacional da Francofonia (OIF).

O Canadá tem o francês e o inglês como idiomas oficiais, sendo a província do Quebec o berço francês na América do Norte. Fundado no século 17, o Quebec possui predomínio do francês não apenas na língua, mas também na arquitetura, na cultura e na gastronomia.

Se você faz parte das pessoas que têm proficiência em língua francesa e pensa em seguir uma carreira profissional ou acadêmica fora do Brasil, chegou sua hora de expandir fronteiras.

Trabalhe ou estude no Canadá

O governo do Quebec, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International, está com inscrições abertas para as Jounées Québec BRÉSIL, iniciativa que busca recrutar brasileiros e brasileiras para trabalhar no Canadá. Neste ano, 18 empresas quebequenses oferecerão mais de 200 vagas nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, saúde, serviços sociais e tecnologia da informação.

O nível de francês solicitado depende de cada vaga. Há algumas empresas que exigem o nível intermediário ou avançado, já outras estão abertas a contratar candidatos com nível iniciante. Para saber as exigências, é preciso ler atentamente todos os detalhes das descrições das vagas.

A edição 2024 também possibilitará que estudantes brasileiros interessados em fazer formações técnicas e de nível superior no Quebec encontrem instituições de ensino da região, esclareçam suas dúvidas e aprendam como é o processo para solicitar uma autorização de estudos.

Vista do Château Frontenac, grande símbolo da cidade de Quebec. Imagem: Divulgação.



“Encorajamos todos os interessados em imigrar ao Quebec a estudarem desde já a língua francesa. Me estabeleci na região e vejo como é uma sociedade acolhedora. Além disso, o mercado de trabalho é muito dinâmico, a qualidade de vida é excelente e a vida cultural é vibrante”, diz Elisa Suhett Rinco, diretora de Mobilidade Internacional na Québec International e de origem brasileira.

Como participar

Para se inscrever, é preciso criar uma conta gratuitamente no site Quebec na cabeça, preencher seu perfil e se candidatar às vagas ou aos programas de estudos de seu interesse pelo link, entre 5 de março e 8 de abril. O perfil deve ser preenchido em francês, pois este é o idioma oficial do Quebec. Os candidatos selecionados receberão as convocações por e-mail na semana de 16 de abril. A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de maio.

É importante que os interessados se atentem às exigências, entre elas a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Quebec.

Sobre Québec International

Québec International contribui para o desenvolvimento econômico da região metropolitana de Quebec e para sua projeção internacional. Como uma agência de desenvolvimento econômico regional, Québec International promove o crescimento das empresas, apoia os setores estratégicos e atrai talentos e investimentos para a região. Para mais informações, acesse quebecinternational܂ca

Sobre Quebec na cabeça

Marca registrada de Québec International, Quebec na cabeça é um portal de informações destinado a pessoas com projetos de estabelecimento na cidade de Quebec e região, bem como a estrangeiros que se estabeleceram aqui. Ele visa orientá-los e fornecer informações durante suas etapas de instalação e integração socioprofissional.

