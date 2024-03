Onze convocados por Dorival têm títulos pelas Seleções de base

Dos 26 atletas chamados por Dorival Júnior para os amistosos de março contra Inglaterra e Espanha, onze já conquistaram títulos pelas equipes de base do Brasil e agora estão em busca de aumentar seu sucesso vestindo a Amarelinha com a Seleção Principal.

No sábado (23), o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, com gol de Endrick. Na terça (26), a Seleção enfrenta a Espanha, encerrando a série de dois amistosos com adversários da Europa.

A lista dos campeões na base é formada por Danilo, Yan Couto, Wendell, Beraldo, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Endrick, Richarlison, Savinho e Vinicius Júnior.

Ao longo desta convocação, o treinador foi forçado a cortar jogadores em razão de lesões. Caso isso não tivesse acontecido, seriam outros quatro atletas que levantaram taças pelo Brasil: Ederson, campeão do Torneio de Toulon em 2014; Gabriel Martinelli, medalhista olímpico de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; Casemiro, campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2009, do Sul-Americano Sub-20 e da Copa do Mundo Sub-20, ambos em 2011; e Marquinhos, campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2011, do Torneio de Toulon em 2014 e medalhista olímpico de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.

Jogos Olímpicos

O time de Dorival Júnior tem três vencedores da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020: Richarlison, Bruno Guimarães e Douglas Luiz. O trio foi titular na campanha que chegou ao bicampeonato olímpico no Japão.

O outro medalhista entre os convocados por Dorival Júnior é Danilo, que ficou com a prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Copa do Mundo Sub-20

Jogador mais experiente do grupo convocado por Dorival, Danilo é campeão mundial Sub-20 pelo Brasil. Na Colômbia, ele faz parte de um time de grandes promessas, que mantiveram o destaque e alcançaram a Seleção principal, como Casemiro, Alex Sandro, Philippe Coutinho e Oscar.

Copa do Mundo Sub-17

Em edição sediada no Brasil, Yan Couto fez parte da conquista do Mundial Sub-17. A Copa foi repleta de momentos eletrizantes, em especial na semifinal contra a França e na decisão contra o México, que culminou no quarto título brasileiro da competição.

Sul-Americano Sub-20

Danilo e Savinho são os campeões Sul-Americanos Sub-20. O lateral-direito levantou a taça em 2011, ao lado de uma geração estrelada por Casemiro, Alex Sandro, Lucas Moura, Oscar e Neymar. Enquanto o atacante viajou com a delegação para a Colômbia, sede da competição, mas se lesionou antes do primeiro jogo.

Sul-Americano Sub-15

Entre os 26 convocados, Vinicius Júnior e Savinho são os mais jovens a se sagrar campeões pela Seleção Brasileira, com o título do Sul-Americano Sub-15. Coincidentemente, as duas conquistas vieram nos pênaltis.

Vini fez história em 2015 contra o Uruguai, após a vitória por 5 a 4 nas penalidades. Já Savinho conquistou o título em 2019, na decisão contra a Argentina, vencida por 5 a 3.

Torneio de Montaigu

Em 2022, o Brasil quebrou um jejum de 38 anos sem o título Montaigu, na França. Aos 15 anos, Endrick foi o grande nome da conquista da competição Sub-17 e venceu os prêmios de melhor jogador e artilheiro do tradicional torneio.

Torneio de Toulon

Organizado desde 1967, o torneio é tradicional no calendário Sub-21 e é sediado na França, na cidade de Toulon. O Brasil é eneacampeão do campeonato. Das duas últimas conquistas, a equipe tem um representante cada que está hoje na Seleção Principal: o lateral-esquerdo Wendell em 2014 e o meio-campista Douglas Luiz em 2019.

Torneio Internacional Sub-20

Realizado em 2022, no Espírito Santo, a competição serviu de preparação para o Sul-Americano da categoria no ano seguinte, conquistado também pelo Brasil. Beraldo foi um dos convocados para o torneio que foi disputado também por Uruguai, Paraguai e Equador.

Quadrangular de Seleções

Douglas Luiz e Lucas Paquetá conquistaram o Quadrangular de Seleções em 2016, torneio Sub-20 disputado no Chile e que teve a participação de Uruguai e Equador, além dos donos da casa. Rogério Micale foi o treinador durante a competição.

*Com informações da CBF

Leia mais

Brasil vence Inglaterra com gol de Endrick na estreia de Dorival Júnior

Dorival Júnior estreia pela seleção em amistoso contra a Inglaterra

Dorival Júnior reforça punição para Daniel Alves e Robinho, com quem trabalhou: ‘Pessoa fantástica’