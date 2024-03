Gabigol se pronuncia após ser suspenso do futebol por 2 anos: ‘confiante’

Gabriel Barbosa, o Gabigol, se pronunciou, na tarde desta segunda-feira (25), acerca da suspensão de dois anos recebida por tentativa de fraude em exame antidoping. A nota oficial foi publicada em suas redes sociais onde o Atacante negou qualquer tentativa de fraude ou obstrução do exame.

“Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior.”, disse o jogador.

O Clube de Regatas do Flamengo também se pronunciou sobre a situação e disse estar “surpreso” com o julgamento e se dispôs a auxiliá-lo no âmbito jurídico para a entrada de recurso.

Veja nota na íntegra:

“O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada.”

O que aconteceu?

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem, por fraude do exame antidoping. A pena começa a valer a partir de abril. O julgamento, que teve início na semana passada, foi encerrado na tarde desta segunda-feira (25).

Segundo informações do ge, o julgamento foi apertado, com placar de 5 a 4 a favor da punição de Gabriel Barbosa. A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta no CT do clube, e vai até 8 de abril de 2025. Ainda cabe recurso por parte do atacante.

Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”. O código prevê a suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

*Com informações da CNN Brasil

