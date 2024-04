Oscar Bisneto busca o tetracampeonato do Amazonense FAJJPRO

Manaus (AM) – O lutador faixa verde Oscar Marques Cavalcante Bisneto, de apenas 15 anos, busca o tetracampeonato do Amazonense de Jiu-Jitsu da FAJJPRO, que será disputado neste sábado (6), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. A competição é organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO).

Oscar Bisneto é treinado pelos mestres Edivan Lucas, da Academia Boulevard Jiu-Jitsu, e Rafael Hipólito, da GB Ashburn, nos Estados Unidos.

Oscar Bisneto tem tido ritmo de preparação para temporada de 2024 desde dezembro de 2023, com trabalho iniciado na Gracie Barra, em Ashburn – nos EUA, pelo professor Rafael, com continuação nesse mês de março, no Brasil, na Boulevard Jiu-Jitsu, treinado pelo professor Edivan Lucas e preparador físico da KB Studio – Klinger.

“Nessa temporada já tivemos quatro campeonatos importantes, onde conseguimos cinco ouros e um bronze. Esse Campeonato Amazonense da FAJJPRO é um campeonato muito bom e organizado com atletas de alto nível”, disse Oscar Bisneto.

Número de lutas

Pela frente, 4 lutas na categoria e 4 lutas no absoluto. O Amazonense será também uma competição de pré-campeonato Brasileiro em Barueri (SP) e PanKids, nos EUA.

“Estamos confiantes e treinando para fazer uma boa competição e buscar sempre os resultados positivos na categoria e no absoluto”, disse Oscar Bisneto.

Após período de treinos nos EUA, viagens para inúmeros estados e países, o garoto Oscar Bisneto tem o prazer de lutar novamente em sua terra natal, onde sempre tem a torcida local, que o apoia desde a faixa branca.

“Lutar em casa sempre é uma adrenalina diferente, ainda mais em Manaus, capital do Jiu-Jitsu no Brasil. Pressão das torcidas e equipes adversárias, sempre uma sensação muito boa de estar competindo em grandes eventos, com atletas de alto nível”, disse Oscar Bisneto.

Oscar Bisneto destaca que um dos principais segredos para sair dos tatames e subir o pódio, é respeitar os colegas da modalidade.

“Respeitar os atletas sempre é importante, somos adversários dentro do tatame, mas fora temos uma amizade muito boa, somos jovens, com o mesmo sonho dentro do esporte e na vida. Nossas amizades vão muito além dos tatames”, encerrou Oscar Bisneto.

