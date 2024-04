Caprichoso disponibiliza álbum digital ‘Cultura – O Triunfo do Povo’

A trilha sonora oficial do Boi Caprichoso para 2024 está pronta e ganha formato digital. O Boi mais querido de Parintins lançou o álbum “Cultura – O Triunfo do Povo” na plataforma Youtube. O lançamento aconteceu na tarde deste domingo, 07, na Vila Bulcão, e transmitido online pelos canais oficiais do bumbá na internet.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de diretores do boi, artistas, compositores, itens oficiais e demais colaboradores azulados. Uma festa no padrão Caprichoso de excelência que recebe as melhores toadas do Festival de Parintins de todos os tempos.

O repertório foi selecionado pelo Conselho de Arte e convidados especialistas na área musical. “A gente tem certeza que essa vai ser a trilha sonora que vai conduzir o boi Caprichoso ao tricampeonato. Essa vai ser a força, o combustível que vai animar e fazer com que as pessoas se encham de orgulho de serem parintinenses, de serem da cultura popular”, destacou o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome.

De acordo com o produtor musical, Neil Armstrong, a obra foi produzida em cerca de 40 dias entre pesquisas, gravações, produção, mixagem, masterização e edição final. “O álbum está bem diversificado. Tem toadas estratégicas pensadas desde a introdução até o último acorde, evolução harmônica, solo, condução de voz. Tudo foi detalhadamente pensado no projeto de arena. A gente acredita que tem potencial pra fazer sucesso, explodir com a galera”, explica Arsmtrong.

O presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, parabenizou os poetas azulados e classificou o álbum como memorável. “O Caprichoso sempre produz grandes álbuns musicais. Mas, este ano nosso álbum será memorável. Nossos poetas pensaram em todos os momentos, tanto na condução do espetáculo na arena no Bumbódromo como também na emoção, alegria e energia das nossas festas, da nossa galera que é incansável”, finalizou.

Álbum “Cultura – O Triunfo do Povo

Cultura – O Triunfo do Povo

Adriano Aguiar, Guto Kawakami e Geovane Bastos Caprichoso – O Boi do Urubuzal

Adriano Aguiar, Vanessa Aguiar e Edval Machado Ê, Parente!

Carlinhos Lauria, Bruce Bulcão e Carlos Tomé Málúù Dúdú – Boi Preto

Adriano Aguiar, Tomaz Miranda e Gean Souza O Tambor da Terra

Ronaldo Barbosa Júnior e Ronaldo Barbosa O Mais Querido do Povão

Adriano Aguiar e Adriana Cidade Alagação (feat. Luziene Lins)

Ronaldo Barbosa e Ronaldo Barbosa Júnior Incomparável Amor

Celso Sabino e Saullo Vianna Mothokari

Ronaldo Barbosa e Ronaldo Barbosa Júnior Dona da Noite

Ademar Azevedo Triunfo Popular

Júnior Dabela, Otacílio Cardoso e Uendel Pinheiro Engeramento

Adriano Aguiar, Charles Silva, Waltinho Oliva No Caprichoso da Remada

Moisés Colares, Ralrison Nascimento e Thiago Reis Mística Marubo (feat. Luziene Lins)

Geovane Bastos e Ligiane Gaspar Marujeiro Caprichoso

Guto Kawakami, Gabriel Moraes e Adan Renê Mestres e Mestras da Cultura

Arlen Barbosa, Rodrigo Martin e Rodrigo Gadelha Awa Guajá – A Oferenda

Paulo Victor Costa, Claudia Naína e Anderson Souza Um Canto de Fé! (feat. Luziene Lins)

Juarez Filho, Thyago Lima e Thauan Bulcão

*Com informações da assessoria

