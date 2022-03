Portugal e Senegal se classificam para Copa do Mundo 2022

Portugal venceu a Macedônia do Norte, em casa, por 2 x 0, e o Senegal bateu o Egito nos pênaltis nesta terça-feira (29), e garantiram vagas na Copa do Mundo do Catar.

O time de Cristiano Ronaldo abriu o placar com gol aos 31 minutos do primeiro tempo, apesar do adversário iniciar a partida incomodando a defesa de Portugal. No segundo tempo, Bruno Fernandes marcou de novo e garantiu a classificação.

Senegal garante vaga

Após uma disputa por pênaltis para decidir o título da Copa Africana de Nações, Senegal e Egito voltaram a precisar das penalidades, desta vez para decidir uma vaga na Copa do Mundo.

Após bater Senegal na última sexta-feira (25), com gol contra do lateral Saliou Ciss, Egito só precisava do empate no duelo da volta, disputado no Estádio de Senegal, para garantir a vaga para o Mundial do Catar, no entanto, perdeu por 1 x 0, com gol marcado pelo atacante Dia.

Nos pênaltis, as quatro primeiras cobranças foram desperdiçadas até que Sarr acertou a meta. Mostafa Mohamed errou a sua e Mané definiu o gol que garantiu Senegal na Copa.

