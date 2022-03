PSD destaca ‘Bancada Delas’ em evento preparatório para a batalha eleitoral deste ano no Amazonas

Segundo o senador e presidente do PSD-AM, Omar Aziz, o evento reunirá parlamentares, prefeitos e vereadores do partido que amarrarão propostas que serão levadas ao público

No evento desta quinta-feira (31), do PSD, no Hotel Intercity, em Adrianópolis, o destaque será o lançamento das pré-candidaturas de cinco mulheres do PSD Mulher, a maioria conselheiras tutelares, a cargos proporcionais nas eleições de 2022 no Amazonas.

Segundo o senador e presidente do PSD-AM, Omar Aziz, o evento reunirá parlamentares, prefeitos e vereadores do partido que amarrarão propostas que serão levadas ao público durante a campanha deste ano.

O empresário Orsine Jr assinará ficha de filiação ao PSD juntamente com vários outros líderes políticos que fortalecerão os quadros da legenda na corrida eleitoral deste ano.

União Brasil

Na última terça-feira, em reunião no salão Rio Amazonas, do Hotel Intercity Premium Manaus, em Cachoeirinha, o governador Wilson Lima e o presidente estadual do União Brasil, Pauderney Avelino, divulgaram os nomes que vão compor a chapa de candidatos a deputados federais pelo partido.

Os nomes são: Saullo Vianna, Fausto Jr, Delegado Pablo Oliva, Aná Campos, Ana Célia Santos, Iolane Oliveira, Nazaré Artrís, Mayra Evangelista, Leda Maia, Coronel Louismar Bonates, delegada Emília Ferraz e Pauderney Avelino.

41 prefeitos aderiram

De acordo com Wilson Lima, 41 prefeitos já assinaram fichas de filiação ao União Brasil, mostrando a força política da nova legenda no interior do Estado.

Sobre as adesões, o governador declarou: “Todo mundo sabe da minha disposição para trabalhar, e essa é uma União de gestores comprometidos com o trabalho para melhorar a vida das pessoas”.

Pressão pelo gás

Em Brasília, onde se reuniram com o ministro Almirante Bento, de Minas e Energia, o deputado federal Capitão Alberto Neto e o prefeito de Juruá, Dr. Júnior, pressionaram em favor da inclusão de áreas do Alto Juruá no processo de exploração de gás natural no leilão a ser realizado em breve pelo Governo Federal.

Conforme Alberto, a região possui um grande potencial de petróleo e gás que precisa ser olhado com especial interesse pelo governo como uma nova matriz econômica no Amazonas.

Crimes ambientais

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou na quarta-feira (30) projeto que aumenta as penas e as multas a serem aplicadas em caso de crime ambiental.

O PL, da senadora Zenaide Maia (Pros-RN), precisa agora ser aprovado em turno suplementar antes de ir para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Avante forte

Líder do prefeito David Almeida na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Marcelo Serafim consumou ontem sua filiação ao Avante, pelo qual tentará retornar à Câmara Federal em outubro próximo.

Em 2006, Marcelo se elegeu deputado na onda da gestão do pai, Serafim Corrêa (PSB), prefeito à época e hoje exercendo mandato na Assembleia Legislativa (Aleam).

Fabian confirmado

Em sessão deliberativa, a Assembleia Legislativa aprovou ontem o decreto legislativo que indicou o nome do secretário de Governo, Luís Fabian, como novo conselheiro do TCE-AM em vaga pertencente à Aleam.

A aprovação foi de forma unânime, com 21 votos favor de Fabian, que vai substituir o conselheiro aposentado Júlio Cabral.

A unanimidade alcançou, inclusive, os dois parlamentares de oposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas, que corroboraram a indicação.

Novo conselheiro

Presente à sessão plenária que sacramentou sua indicação para o TCE-AM, o secretário Luís Fabian agradeceu aos deputados a aprovação unânime do seu nome.

“Agradeço de coração a unanimidade e afirmo que vocês não se arrependerão de terem me indicado para o TCE”, disse Fabian aos deputados em breve discurso da tribuna da Aleam.

Uso de máscaras

Nas redes sociais, continua a confusão envolvendo a liberação do uso de máscaras em Manaus.

O decreto do prefeito David Almeida, publicado na edição de terça-feira (29), flexibiliza as máscaras em locais fechados e mantém o uso do equipamento em qualquer ambiente para idosos de 70 anos ou mais.

O uso obrigatório também abrange pessoas com sintomas gripais e imunossuprimidas, além de profissionais de saúde no exercício de suas atividades, bem como usuários do sistema de saúde público e particular e usuários e profissionais de qualquer meio de transporte coletivo ou compartilhado.

Greve na sexta

O Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal) reforçou o início da greve da categoria nesta sexta-feira (1º) e disse que o movimento pode ser mais severo, caso o governo publique uma medida provisória com o reajuste dos policiais federais e deixe de fora os servidores do BC.

Os servidores do órgão querem aumento de 26,3% para funcionários da ativa, aposentados e pensionistas. A remuneração anual de um analista do BC é de R$ 341,1 mil ou R$ 26,2 mil mensais.

Pastor lobista

Um dos religiosos suspeitos de intermediar verbas do MEC para aliados em vários municípios brasileiros, o pastor Gilmar Santos virá ao Amazonas participar de um evento da Igreja Assembleia de Deus no sábado (2) vindouro, em Manacapuru.

Gilmar e seu colega pastor Arilton Moura usavam o hotel Grand Bittar, em Brasília, para negociar a liberação de verbas.

O jornal Estadão e o site Metrópoles divulgaram que em 2021 Arilton chegou a exibir uma barra de ouro no restaurante do hotel como parte de acordos com políticos amigos acerca das verbas.

Thiago de Mello

O Concultura e a Manauscult prestaram ontem grande homenagem ao poeta Thiago de Mello que, se fosse vivo, teria completado 96 anos no dia 30 de março.

Palestras e um sarau literomusical marcaram o evento ocorrido no Museu da Cidade de Manaus (Muma), na praça Dom Pedro II, Centro Histórico da cidade.

O poeta e escritor Tenório Telles, presidente do Concultura, palestrou sobre o tema ‘Thiago de Mello: vida e poesia’. Também houve mesa temática focando ‘A presença de Thiago de Mello na poesia brasileira – Temas e significado poético’.

Cursos on-line

Encerram na sexta-feira, 1º de abril, as inscrições para cursos de qualificação on-line realizados pelo Governo do Estado via Setemp/Sedecti.

Os cursos são direcionados a pessoas que buscam qualificação profissional para concorrer a 750 vagas no mercado de trabalho.

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br).

Parceria renovada

A Escola do Legislativo Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), renovou a parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para a oferta de 80 vagas no curso de informática, com quatro turmas disponibilizadas, sendo duas no período matutino e duas no vespertino.

As aulas presenciais começam no dia 04 de abril e serão realizadas no laboratório de informática localizado na sede do Legislativo Municipal.

