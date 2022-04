Parte do saque-aniversário do FGTS alimenta mercado de dívidas

Cerca de 8,5 milhões de trabalhadores contrataram R$ 45,6 bilhões em operações de antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço (FGTS). A quantia de mais de R$ 45 bilhões pode se converter em dívidas para trabalhadores.

A escolha pela antecipação por esta modalidade de saque permite que trabalhadores façam empréstimos em bancos utilizando como garantia o valor anual do FGTS. Cerca de 60 instituições financeiras estão oferecendo esse tipo de empréstimo a prazo.

Quando o trabalhador pede o empréstimo para antecipar o saque, a legislação determina que seja realizado um bloqueio no saldo da sua conta do FGTS.

Saque-aniversário

Criado em abril de 2020, o saque-aniversário já foi utilizado por mais de 21 milhões de trabalhadores, com cerca de R$ 31 bilhões injetados na economia. A distribuição é operada pela Caixa.

A adesão a esse tipo de saque é opcional e se escolhida é feita no mês do aniversário. Quem não optar pela adesão fica na opção normal, que é o saque-rescisão. Especialistas alertam que a opção do saque aniversário congela por dois anos a volta do trabalhador ao saque-rescisão.

