Dia do Índio terá programação especial no Palacete Provincial

Manaus (AM)- No dia 19 de abril, Dia do Índio, o Palacete Provincial realiza uma programação especial com o intuito de preservar, valorizar e divulgar a cultura indígena.

O encontro, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, acontecerá das 9h às 11h, no auditório Cel. Pedro Henrique Cordeiro Júnior, no complexo cultural localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro.

A programação inicia com a palestra “Literatura Indígena, Cultura e Costumes”, ministrada por Miguel Lana, indígena da etnia Dessana, de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital), na qual serão abordados temas como cultura, hábitos e costumes dos indígenas.

Em seguida, os participantes vão conhecer, na prática, todos os passos para confecção de cestarias e artigos indígenas.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, afirma que o encontro é uma maneira de aproximar o público da cultura tradicional.

“É importante divulgar, preservar e tornar presente a história dos povos indígenas. Muito se fala em sustentabilidade, por exemplo, no entanto, esta questão que sempre foi praticada pelos indígenas, por meio dos seus hábitos e costumes. Esses conhecimentos não podem se perder e precisam ser valorizados”, afirma o secretário.

O palestrante Miguel Lana também é autor de “Maloka Aruak Ecológica Pãhmuri Mansã-Wuvy” e “Minha Família Dessana é Minha História”, publicações lançadas com apoio do Governo do Amazonas.

“O primeiro livro conta a história da maloca que se encontra no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Narra sobre símbolos, sinais, benzedores da época. O segundo livro trata sobre a vida e cultura dos índios da etnia Dessana”, complementa Miguel.

A programação no Palacete Provincial também inclui uma oficina de artesanato indígena com Janete Alcântara Lana, também da etnia Dessana. Será demonstrada a confecção de cestarias, traçados feitos com cipó-titica e outros suportes utilizados nos ambientes indígenas.

