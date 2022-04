Mulher aciona polícia após marido ver suposto lobisomem no telhado de casa

A Polícia Militar do Paraná atendeu uma ocorrência no mínimo inusitada na cidade da Lapa, a 71km de Curitiba (PR). Uma moradora pediu ajuda da polícia depois do seu marido ver um suposto lobisomem em cima do telhado.

A ocorrência, segundo a PM, foi registrada por meio do número 190. Na ligação, a mulher informou que a tal criatura estaria andando pelo telhado da casa de um vizinho. Os agentes se deslocaram até o local e foram na residência da denunciante, mas não encontraram nada.

Vizinhos afirmam que a história de um possível lobisomem é antiga no bairro.

*Com informações do SBT Notícias

