Bolsonaro é vaiado por torcedores na Vila Belmiro, estádio do Santos

"Ei, Bolsonaro, vai tomar no c...", cantaram alguns

Santos (SP) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi xingado por torcedores do Santos na Vila Belmiro, na tarde de hoje (17), quando foi ao estádio acompanhar a partida do time contra o Coritiba, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa venceu por 2 a 1.

Bolsonaro apareceu no camarote por volta das 10h40 (de Brasília, cerca de 20 minutos antes de o jogo começar. De imediato torcedores do setor mais próximo começaram a vaiá-lo, e mais pessoas se juntaram à manifestação em seguida. “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c…”, cantaram alguns.

Durante o intervalo, em compensação, o presidente voltou à parte interna do estádio para ser tietado por seus fãs. Distribuiu apertos de mão, posou para fotos e falou rapidamente com alguns deles.

Jair Bolsonaro diz não ter se vacinado contra a Covid-19, mas seu governo impôs sigilo de 100 anos sobre sua carteira de vacinação. De acordo com a assessoria do Santos, Bolsonaro cumpriu todos os protocolos de saúde exigidos para comparecer ao estádio.

