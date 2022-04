Yana Gadelha representa o Amazonas na luta pelo cinturão do Jungle Fight

Manaus (AM)- A lutadora amazonense Yana Gadelha terá a grande chance de sua carreira no MMA. Neste 1° de maio (domingo), em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Canal Combate, ela disputa o cinturão da categoria até 61 kg do Jungle Fight Championship (edição 107).

A adversária será Kelly Ottoni, representante da equipe Komodô Fight (SP). Yana Gadelha é apoiada pela Aço Dantas Serralheria em Geral, ACB Locadora de Veículos e Diogo Barreto.

Atleta da renomada academia MPBJJ/Nova União, de Manaus, Yana tem 25 anos e muita experiência nos octógonos.

O Sherdog aponta 10 combates, sendo sete vitórias e três derrotas. Cinco dos sete triunfos foram obtidos por finalização, uma prova de que o jiu-jítsu apurado com os professores Márcio Pontes e Dedé Pederneiras é uma das principais armas da manauara.

“Meus treinadores me deixaram muito bem preparada para essa luta. Meu camp foi muito forte, foi puxado, e muito bem estruturado. Estou confiante e pronta”, avisou Yana.

Curiosamente, Yana não estava no card do Jungle Fight 107. Ela revelou que aceitou a luta 20 dias atrás. A atleta disse que pretende mostrar para todo o Brasil a força mulher amazonense nas artes marciais.

“A oportunidade de lutar pelo cinturão me deixa muito feliz. Eu aceitei essa luta há 20 dias, mas sempre estou treinando e preparada para a guerra. Apesar do pouco tempo para essa luta, estudamos a adversária e traçamos a estratégia. Vou representar minha cidade e minha equipe, representar o nome da mulher amazonense guerreira, mostrar a força do Norte”, afirmou.

Bonde pesadão

O time de treinadores que cuida da preparação de Yana é um dos melhores do Brasil. A atleta destacou o apoio de Márcio Pontes, Dedé Pederneiras, Giovanni Diniz (boxe), Polengue, Pedro Falcão, José Henrique (muay thai) e Daniel Piratiev (wrestling) e Orlando Folhes (preparação física).

“Tenho aprendido muito com cada um deles, então me sinto privilegiada de ter os melhores comigo e me sinto muito bem preparada”, concluiu Yana.

