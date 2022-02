Sebrae Amazonas reúne nomes do empreendedorismo brasileiro em evento online

Manaus (AM) – Começar o ano com o que há de mais avançado no empreendedorismo do Brasil. Esta é a proposta do Sebrae Amazonas, que promove de forma gratuita de 16 a 17 de fevereiro o ‘Future of Business‘.

O evento é 100% online e participam os mais destacados nomes do empreendedorismo brasileiro, que levarão os internautas pela trilha do futuro dos negócios com a segurança necessária para o êxito de quem empreende com método, disciplina e profissionalismo.

De acordo com a assessoria, o time domina a cena da inovação, marketing, vendas, liderança, política pública e planejamento estratégico.

Carga Horária

Serão 20 horas de conteúdo com autoridades do mercado, que mostrarão que é possível vencer na arena competitiva dos negócios, mas em um ambiente de capitalismo sustentável; a partir das plataformas digitais.

Equipe de líderes

A equipe de líderes é composta por referências como:

Presidente do Conselho de Administração Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, que comanda uma das maiores redes varejista do País

O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, uma das maiores autoridades do empreendedorismo brasileiro e profundo conhecedor de políticas públicas, do agronegócio e do cooperativismo. Ele também foi deputado federal por Minas Gerais em seis legislaturas consecutivas.

A diretora sênior de marketplace do Mercado Livre no Brasil, Julia Rueff, é outra que brilhará no evento com seus conhecimentos na área.

O diretor geral da L’Oréal Produtos Profissionais Brasil, Tiago Carvalho, vai falar sobre a vanguarda do setor onde atua.

Cris Arcangeli, uma das profissionais mais respeitadas do mundo fashion, e disseminadora dos conceitos de inovação, marketing, gestão 4.0, beleza e boa forma também será destaque.

A superintendente do Sebrae Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti, e o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, darão um toque especial, a partir das experiências de suas gestões de vanguarda em suas respectivas unidades da Federação.

“É uma oportunidade única para interagir com o nosso público, na companhia dos maiores nomes do empreendedorismo do Brasil“, comentou Lamisse Said Cavalcanti, que lidera a única diretoria executiva do Sebrae composta 100% por mulheres.

A constelação de profissionais do primeiro time do empreendedorismo nacional é ampla e conta ainda com:

João Kepler;

Cleber Genaro;

Carlos Busch;

Fefa Moreira;

Max Oliveira;

Orlando Cintra;

Dener Lippert;

Theo Orosco;

Edson Mackeenzy;

Flávio Ludgero;

Gaby Corrêa;

Eduardo Marostica;

Gustavo Comelli;

Maria Auxiliadora;

Vitor Magnani;

André Bacellar;

Mariana Santana;

Rodrigo Barros;

Guilherme Tossulino;

Marcelo Pimenta;

Daniel Paz;

Ricardo Garrido;

e André Spinola.

Faça sua inscrição gratuita pelo site https://www.fobsebrae.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus lidera ranking nacional de empregabilidade no Sine

Quer empreender “do zero”? Manaus oferta 100 vagas para curso gratuito

Vagas de oficinas para público infantojuvenil estão abertas em Manaus