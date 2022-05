Concultura formula Plano de Cultura em Manaus

As sugestões dão origem às diretrizes e ações que farão parte do plano de cultura da cidade de Manaus

Manaus (AM) – As três últimas reuniões com trabalhadores e empreendedores dos segmentos de Equipamentos e Patrimônio Cultural, Cultura Digital, Gastronomia e Manifestações Culturais Manaus, acontecerão no Palácio Rio Branco, sede do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), dentro do trabalho de elaboração do Plano Municipal de Cultura (PMC).

“Além das reuniões presenciais, que encerramos hoje, vamos disponibilizar nas redes sociais e sites do Concultura/Manauscult durante uma semana, do dia 5 a 11 de maio, um formulário de sugestões de ideias que será disponibilizado a toda a população que queira contribuir com o nosso PMC”, informou o presidente da Comissão, Neilo Batista, que é vice-presidente do Concultura.

As sugestões vão dar origem às diretrizes e ações que farão parte do plano de cultura da cidade de Manaus, a ser transformado em lei e que norteará a política cultural do município.

A primeira fase de audiências com os segmentos Circo, Teatro, Cultura Étnica, Dança, Música, Audiovisual, Artes Visuais, Folclore, Carnaval, Literatura foi realizada no período de 28/3 a 8/4 em reuniões realizadas no Museu da Cidade de Manaus (Muma).

Formulário digital

O link para preenchimento do formulário e conhecimento do texto-base do Plano Municipal de Cultura é: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3WbyZLCpSMMv4x-fHs8-Lj00xxDKdgblVe3qaB7-iQnFO0w/viewform?usp=sf_link.

