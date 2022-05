Cemitérios públicos de Manaus estão prontos para visitação do Dia das Mães

Manaus (AM) – No próximo domingo (8), é celebrado o Dia das Mães. A data é tradicionalmente marcada por homenagens para aquelas mães que já morreram e deixaram saudades e boas recordações.

A Prefeitura de Manaus finaliza os preparativos para as homenagens nos dez campos-santos da capital.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (6), no Cemitério Aparecida, na avenida Tarumã, zona Oeste da capital, foi anunciada pelo prefeito de Manaus em exercício, Wallace Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a logística de atendimento para receber o público, com a expectativa de que mais de 500 mil pessoas passem pelos dez campos-santos de Manaus, sendo seis na capital e quatro na zona rural, coordenados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“É uma mega estrutura que está sendo disponibilizada para todas as pessoas que venham a esses campos-santos visitar seus entes queridos, uma humanização dentro desse processo, então nós estamos dando esse start que envolve mais de mil profissionais da Semulsp, que trabalharam de forma incansável com o apoio das demais pastas, para trazer da melhor maneira possível o acolhimento dessas pessoas que vão estar visitando os cemitérios no domingo. A expectativa de fluxo é muito grande começando hoje, então está tudo preparado para que nós tenhamos esse procedimento e a determinação do prefeito David Almeida seja cumprida com êxito”, destacou Oliveira.

Os cemitérios irão funcionar das 6h às 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento está sendo montada, por meio da Semulsp, em parceria com as demais secretarias municipais.

Estão sendo concluídos nesta sexta, os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e resíduos sólidos nas alamedas e arredores de sepulturas de dois cemitérios.

“Nós temos dez cemitérios na área urbana e área rural, a determinação é cuidar desses locais diariamente, e essa semana nós intensificamos os trabalhos para ter esse cenário humanizado para atender a população de Manaus, porque nosso objetivo é único, manter os cemitérios limpos, organizados e preparados para receber as pessoas que vão vir aos campos-santos visitar os seus entes”, completou o secretário’, destacou o titular da Semulsp, Altervi Moreira.

Estrutura

Ainda na parte física, alguns pontos de luz foram substituídos em todos os cemitérios, que já possuem iluminação a LED. Serviços de asfaltamento e ordenamento do passeio público também foram implementados nesses espaços.

Acolhida

Os seis cemitérios da cidade recebem ambientação musical, que será conduzida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para garantir um acolhimento diferenciado às famílias. Além disso, haverá apresentações musicais, de forma simultânea, nos cemitérios, em horários diferenciados.

Duetos, trios e quartetos de músicos profissionais irão tocar, de forma simultânea, em todos os seis cemitérios da capital amazonense, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Durante os demais horários, a ambientação musical será conduzida pela Diretoria de Cultura da Manauscult, que assina a playlist com diversas músicas clássicas e religiosas.

“A Manauscult estará disponibilizando para o Dia das Mães a parte artística e cultural para o cemitério, além da parte estrutural com som, tendas, banheiro, tudo de forma a acolher da melhor forma os parentes daqueles que já partiram. Essa programação foi positiva ano passado e por determinação do prefeito, vamos continuar nesse ano, e vamos contar com a integração das demais secretarias, para receber a população com dignidade e respeito”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus. Servidores vão se revezar para ordenar e fiscalizar o comércio informal nesses locais. De acordo com o diretor do Comércio Informal da Semacc, Roberto Lima, não há necessidade do ambulante ter cadastro do município para vender seus produtos no entorno dos cemitérios.

Trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

O Fundo Manaus Solidária, as secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Corpo de Bombeiros também estarão com apoio nos locais.

Fotos: Antônio Pereira / Semcom

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

