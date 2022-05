Manaus (AM) – Dois homens, identificados como Jean Glauber de Souza Queiroz, 25, e Maycon Lima da Silva, 42, foram presos nesta terça-feira (17) por praticarem golpes envolvendo trocas de máquinas de cartão em postos de combustíveis em Manaus. Já outro envolvido, identificado com Gabriel Oliveira da Silva, 22 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19). No total, o prejuízo financeiro chega a mais de R$ 100 mil.

As prisões de Jean e Maycon ocorreram, por volta das 16h, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Um terceiro envolvido no crime, Gabriel Oliveira da Silva, 22, foi preso na manhã de quinta-feira (19/05), no município de Silves (a 204 quilômetros da capital). Foram apreendidos um carro, utilizado nas ações, além de um notebook e quatro celulares.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Jean, Maycon e Gabriel, na companhia de outro indivíduo, identificado como Romilkson Christian Sobrinho Soares, 30, praticavam os golpes em mais de 20 postos de combustíveis, localizados em Manaus e nos municípios de Iranduba e Manacapuru (a 27 e 68 quilômetros da capital, respectivamente).

“Maycon se deslocava a um posto de combustível, solicitava abastecimento do veículo e, para realizar o pagamento, pedia a máquina de cartão. Em posse do objeto, ele pedia que o frentista verificasse o pneu do carro, ocasião em que ele tirava foto da máquina, para saber qual era o modelo. A partir disso, o grupo criminoso comprava uma maquineta similar”, explicou o delegado.

O titular esclareceu ainda que Romilkson foi o responsável por instruir os indivíduos em como agir nas práticas criminosas. Jean tinha a tarefa de criar empresas de fachada, com nomes semelhantes a postos verdadeiros, para comprar máquinas iguais às dos postos. As encomendas chegavam na casa do Gabriel e, na residência, Maycon pegava o material e saía para realizar o crime.

“Novamente Maycon se deslocava até um estabelecimento para abastecer. Na hora de pagar, ele fazia a troca das máquinas do posto por outra maquineta, registrada no nome de uma empresa fantasma, criada por Jean”, falou a autoridade policial.

Prevenção

O titular da DERFD ressaltou que as empresas devem colar um adesivo de modo a identificar a máquina de seus comércios, assim dificultando a troca e, consequentemente, golpes praticados por indivíduos.

Procurado

Romilkson está sendo procurado pelas equipes da DERFD, por envolvimento na prática criminosa. Quem tiver informações acerca da localização dele deve entrar em contato pelo número (92) 99427-5821, da DERFD, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Procedimentos

Gabriel, Jean e Maycon responderão por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa e ficarão à disposição da Justiça.

