Incêndio atinge fábrica de papel em Manaus; veja vídeos

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de papel PCE, na manhã desta segunda-feira (30), na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, próximo à bola da Samsung, na Zona Leste de Manaus.

As chamas ficaram tão altas que foram registradas em vídeos feitos pela população nas proximidades. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada, por volta das 8h47, e já atua no combate ao fogo no local.

Ainda não há informações dos prejuízos e se alguém ficou ferido. A fumaça é extensa naquela região. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também já estão na área orientando condutores e desviando o trânsito.

