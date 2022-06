Obras de infraestrutura são intensificadas na Cidade Nova

As equipes da Seminf executam os serviços com retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e caçambas

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha, nesta terça-feira (31), nas obras de recuperação da rede de drenagem profunda na travessa 3, núcleo 21, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

As equipes da Seminf executam os serviços com retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e caçambas, auxiliando a equipe com dez servidores que agem na implantação da rede de drenagem e, simultaneamente, outras equipes trabalham na terraplanagem da área.

Segundo o engenheiro Érico Braga, responsável pela obra, após a conclusão dos serviços na tubulação, a rua irá receber infraestrutura total. “Este era um problema antigo que a cada chuva aumentava, causando transtornos para os moradores. Ao tomar conhecimento, o prefeito David Almeida e o titular da Seminf, Renato Júnior, determinaram a execução imediata do serviço completo da rede de drenagem e da via”, explicou Braga.

Outra frente de trabalho atua na recuperação asfáltica da rua 90, núcleo 11, também no bairro Cidade Nova. Cerca de 60 toneladas de massa asfáltica estão sendo usadas para recuperar os 230 metros da via. Já a rua Barão de Suruí recebe cerca de 100 toneladas de massa asfáltica, que irão garantir a recuperação de toda a via.

As obras de recapeamento asfáltico, de implantação e recuperação de drenagem, têm sido intensificadas diariamente. Em paralelo, a Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Estado, vem realizando recapeamentos em vários pontos da cidade com obras do programa Asfalta Manaus, que irá reestruturar 10 mil ruas na capital amazonense.

