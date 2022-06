Bairros de Manaus seguem sem água; veja novo prazo para normalização do abastecimento

Manaus (AM) – Os trabalhos de manutenção da rede de água, após um rompimento de uma adutora na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus, foram concluídos na madrugada desta quarta-feira (8), conforme informou a Águas de Manaus.

Equipes da empresa seguem no local fazendo ajustes como aterro e limpeza. Parte da via continua isolada.

De acordo com a concessionária “O trecho da tubulação que apresentou vazamento está localizado em uma área de difícil acesso Por isso, a manutenção emergencial levou mais tempo que o previsto inicialmente”, diz a Águas de Manaus, por meio de nota.

Ainda no documento, a empresa afirma que “O abastecimento de água nas regiões impactadas da cidade está em normalização gradativa. Como o sistema funciona por gravidade, a água volta primeiro nas regiões mais centrais de Manaus e, posteriormente, nas áreas mais elevadas. Até o fim do dia, toda área impactada pela manutenção emergencial estará com o serviço de água normalizado”, finaliza.

Lata d’água na cabeça

Enquanto isso, moradores do Santo Antônio e de mais 40 localidades, entre comunidades e bairros, sofreram para realizar as tarefas diárias.

“Tive que carregar uma ‘monstra’ lata d’água. Lavar a louça foi uma luta, pegando água de poço”, fala a dona de casa Raimundo Claire, do Santo Antônio.

O feirante Antônio Santos mora no bairro Coroado 3, na Zona Leste, e disse que, nas 24h em que ocorreu a falta d’água, chegar em casa e não ter como tomar banho foi ‘terrível’.

“E quem tinha poço não queria ajudar. Era filho chorando, não tinha nem como ‘lavar’ as crianças, dar descarga em vaso sanitário e a gente se ‘aguentou’ no desodorante. A conta é certinha no final do mês, tá? E vem arrancando a ‘pele’”, afirma.

A estudante Ângela Santos, moradora da Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, ainda na Zona Leste da capital. Ela conta que passou o dia estudando e trabalhando. Porém, quando chegou em casa, depois de sair do ônibus lotado, teve uma grande decepção ao ‘abrir’ a torneira.

“Dormi toda suja, não pude nem me lavar, lavar roupas íntimas e nada. Já pensou? O dia todo trabalhando no sol, estudando, pegando ônibus lotado. Aí, você chega querendo tomar um banho e nada. Eu nunca fui imunda e não tinha como conseguir água às 23h.”, desabafa.

Confira os bairros afetados

Armando Mendes, Comunidade Sharp, Cond. João Paulo IV, Cond. Vale do Sol, Japiim, Parque dos Rios II, Conj. Monte Líbano, Parque dos Rios I, Conj. Petros, Conj. Vila Gaia, Colina do Aleixo, Cond. La Ville, Conj. Acariquara, Conj. Asteca, Conj. Carijó, Conj. Der AM, Conj. João Bosco II, Conj. Ouro Verde, Resd. Parque Verde, Resd. Stillus, Conj. Tiradentes, Vila Parque, Coroado III, Crespo, Raiz, São Francisco, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Sta. Luzia, Betânia, Cond. Ipanema, Conj. Arthur Reis, Conj. Barra Bela, Conj. Belo Horizonte, Conj. California, Conj. Jardim Yolanda, Conj. Jardim Itália, Conj. Jardim Primavera, Conj. Meridional, Conj. Nova Friburgo, Conj. Novo Horizonte, Conj. Parque Tropical, Conj. Pindorama, Conj. Vila do Reis, Jardim Oriente, União, Conj. Castelo Branco, Conj. Jauaperi, Conj. Vila Amazônia, Japinlândia, São Sebastião, Conj. Vitória Regia, Jardim dos Barés, Vila da Prata, Zumbi I, São José II, Cond. Portal Rio Negro, Conj. Bancários, Gloria, São Raimundo, Conj. Aruanã, Conj. Ipase, João Bosco, Compensa II, Compensa III, Conj. Xingu, Vila Marinho, Santo Agostinho, Conj. Morada do Sol, Conj. Vila Rica, Coroado I, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lazaro, Vila Humaitá, Parque das Laranjeiras, Conj. Anavilhanas, Conj. Jardim Petrópolis, Petrópolis, São Jorge, São Jose I, Zumbi III, Santo Antônio, Aparecida, Centro, Conj. Haydea, Conj. Tocantins, Vila Bafururu, Vila Jardim, São Geraldo, Chapada, Presidente Vargas.

