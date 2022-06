De virada, seleção feminina vence a Turquia na segunda etapa da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina abriu com vitória a segunda etapa da Liga das Nações. Para festa da torcida no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o time superou a Turquia por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/23), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), na noite desta quarta-feira (15).

Gabi, nova capitã da seleção, foi a maior pontuadora do Brasil, com 20 pontos (16 de ataque, 2 bloqueios e 2 de saque). Show de eficiência também no bloqueio: foram 17 pontos no fundamento.

Para a segunda etapa da Liga das Nações o técnico José Roberto Guimarães selecionou as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Rosamaria e Kisy; as centrais Carol, Diana, Lorena e Júlia Kudiess; as ponteira Gabi, Pri Daroit, Julia Bergmann e Ana Cristina; e as líberos Natinha e Nyeme.

Gabi, ponteira e capitã da seleção feminina, maior pontuadora contou sobre o momento em que a seleção vive em quadra e também, a movimentação das oponentes.

“O time da Turquia vem em um momento de crescimento, e por isso já tínhamos a expectativa de uma partida muito difícil, e não foi diferente. Elas começaram muito agressivas, pressionando no saque. No primeiro set eu demorei a me encontrar no jogo, a marcação delas estava muito forte. Mas a partir do segundo set nosso passe ficou mais consistente, nosso saque mais agressivo. A torcida em Brasília também nos deu todo o suporte, apoiando o tempo todo. Acreditamos o tempo todo, não tinha bola perdida. Jogamos com inteligência, e é isso que precisamos, ir trabalhando no dia a dia para melhorar o nosso jogo”, apontou.

O técnico da seleção feminina, José Roberto Guimarães aponta que o jogo começou difícil, mas foi ajustado com a experiência e dedicação das jogadoras.

“O time começou um pouco nervoso no jogo. Mas fomos nos ajustando, e a partir do momento que conseguimos organizar nosso sistema de bloqueio e defesa, começamos a melhorar. Depois nosso passe ficou mais consistente, e nosso saque mais agressivo, e com isso revertemos momentos difíceis do jogo. Mas esse equilíbrio era esperado. Foi um bom teste, a Turquia é um time muito forte, mas ainda temos o que evoluir”.

As brasileiras voltam à quadra nesta quinta-feira (16), às 21h, contra a Holanda.

A Liga das Nações reúne as 16 melhores seleções de voleibol do planeta. Em 2022, a competição será realizada em duas fases. A primeira tem três etapas. Em cada uma, os times são divididos em dois grupos e cada um joga quatro vezes.

Os grupos e os confrontos de cada semana são definidos por sorteio. Os oito melhores desta fase avançam para a fase final, que acontece de 13 a 17 de julho, em Ancara (Turquia). A etapa de Brasília da Liga das Nações feminina foi realizada pela CBV em parceria com o governo do Distrito Federal.

