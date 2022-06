Seleção masculina de vôlei perde para a China na Liga das Nações

Na manhã deste domingo (12), o Brasil foi superado pela China por 3 sets a 0 (23/25, 30/32, 23/25). O oposto Alan foi o maior pontuador do Brasil, com 19 pontos, enquanto o ponteiro chinês Zhang Jingyin foi o maior pontuador do confronto, com 25.

No sábado, a seleção masculina embarca para Sofia (Bulgária), sede da segunda etapa da Liga das Nações, onde enfrenta Polônia, Sérvia, Irã e Bulgária, entre os dias 21 e 26. Em seguida, encara Alemanha, Canadá, França e Japão na terceira etapa, que acontece entre 5 e 10 de julho, em Osaka (Japão).

“Estamos no início dos trabalhos deste ciclo e as dificuldades também fazem parte desse processo. Ninguém esperava terminar esta etapa com duas derrotas, mas temos que reconhecer que os jogadores se doaram, se dedicaram ao máximo. Vamos trabalhar bastante nos próximos dias para ajustar o que não funcionou bem e para recuperar os atletas que ficaram fora por lesão, para que o grupo logo esteja completo. Teremos jogos difíceis na Bulgária e no Japão, mas confio muito nesse grupo. Vamos em busca da classificação para a fase final”, disse Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina.

O Central Lucão, fez 12 pontos na partida e lamentou o resultado brasileiro. O atleta acredita na recuperação da seleção para os próximos jogos.

“Não conseguimos colocar em quadra tudo o que sabemos, mas esse jogo serve de aprendizado para um grupo que ainda está sendo formado. Tem uma garotada nova que está entrando, pegando pedreira, enfrentando pressão, o que é bom para entenderem como funciona. Temos que continuar trabalhando com a comissão técnica, com o mesmo tipo de treinamento duro e focado, para assimilarmos o que passou aqui e irmos com tudo para a próxima etapa”, declarou.

A Liga das Nações reúne as 16 melhores seleções de voleibol do planeta. Em 2022, a competição será realizada em duas fases. A primeira tem três etapas. Em cada uma, os times são divididos em dois grupos e cada um joga quatro vezes.

Os grupos e os confrontos de cada semana são definidos por sorteio. Os oito melhores desta fase avançam para a fase final, que acontece de 20 a 23 de julho, em Bolonha (Itália). A etapa de Brasília da Liga das Nações masculina foi realizada pela CBV em parceria com o governo do Distrito Federal.

*CBV

Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Brasil perde pros EUA na Liga das Nações

Projeto “Mais futevôlei” inicia em Manaus

Mundial de vôlei de praia inicia