São Paulo e Palmeiras jogam pelo Brasileirão nesta segunda (20)

Finalistas do Paulistão 2022, São Paulo e Palmeiras encerram a 13ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (20), às 20h, no estádio do Morumbi.

O Choque-Rei será o primeiro entre os rivais desde a final do estadual, quando o Verdão levantou a taça ao destruir a vantagem conquistada pelo Tricolor no jogo de ida.

Para o compromisso desta segunda, os times chegam em momentos opostos na temporada. O Alviverde segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos somados em 12 jogos, e defende uma sequência de 18 jogos sem perder – a última derrota foi para o Ceará, em casa, na estreia do torneio nacional, no dia 9 de abril.

O campeão paulista também ostenta o melhor ataque (23 gols) e a defesa menos vazada (sete) deste Brasileiro, e vem de vitória contra o Atlético-GO.

Já o São Paulo soma 18 pontos e continua na briga pelas primeiras posições. Porém, a equipe comandada por Rogério Ceni vem de derrota para o Botafogo no Rio. O revés para o time carioca foi o primeiro da equipe em 15 jogos.

Como chegam os times

O Tricolor Paulista chega para o clássico repleto de desfalques. Andrés Colorado, Talles Costa, Gabriel Sara, Alisson e Nikão seguem no departamento médico. Já Luan e Caio passarão por cirurgias na próxima semana, e Moreira viajou para defender a seleção sub-18 de Portugal.

Com tantas ausências, é provável que Ceni escale o time titular apostando em seus jogadores mais experientes, como os laterais Rafinha e Reinaldo, e o meio-campista Patrick.

Do lado palmeirense, os desfalques certos por lesão são o meia Raphael Veiga (lesão na coxa direita), o lateral-esquerdo Jorge (trauma no joelho direito), além dos volantes Jaílson (passou por cirurgia no joelho direito) e Zé Rafael (suspenso).

A novidade no time deve ser o lateral-direito Mayke, que, recuperado de lesão na perna direita, entrou no segundo tempo e atuou 25 minutos na vitória sobre o Atlético-GO.

Outra ausência será a do próprio técnico Abel Ferreira. O comandante português testou positivo para Covid-19 e não fica no banco de reservas.

Foto: Rummens

R7*

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jogo atrasado de Brasil e Argentina acontece em setembro

Imigrante conta história de superação com chegada no Manaus FC

Cruzeiro renova com Pezzolano até 2023