Kits da Corrida da Água serão entregues na próxima quinta-feira (23)

Manaus (AM)- Os preparativos para a sétima edição da Corrida da Água estão a todo vapor. O evento acontece no domingo (26) e promete reunir cerca de 2000 atletas amadores e profissionais. Os inscritos poderão retirar o kit do evento na quinta (23) e sexta (24), das 8h às 20h, e no sábado (25), das 8h às 12h.

Os kits da corrida serão entregues na unidade do Centro de Ensino Literatus localizada na avenida Paraíba, 965, no bairro Adrianópolis, em frente ao Fórum de Justiça Henoch Reis.

Cada kit contém um saco mochila de nylon, uma camiseta de poliamida, uma squeeze plástica de 550ml, uma toalha de rosto, e o número de identificação, que é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.

A organização da Corrida da Água informa que as camisetas dos atletas serão disponibilizadas nos tamanhos: PP, P, M, G e GG, e serão entregues por ordem de chegada dos atletas, conforme disponibilidade em estoque.

O participante irá retirar o chip da competição no dia e local da prova, a partir das 5h, somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório.

A Corrida da Água 2022 será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: geral, especial cadeirante, especial visual e acima de 60 anos.

Percurso

Serão duas opções de percurso – 5km e 10km – e a largada da corrida acontecerá na rua Rio Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no Vieiralves. Os participantes da Corrida da Água irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça.

Os vencedores – primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova.

“Além de comemorar os 31 anos de atuação da instituição no Amazonas, a corrida busca incentivar a prática de esportes para uma vida mais saudável e sensibilizar a população para a importância da economia e da preservação dos recursos hídricos”, destacou Elaine Saldanha.

Ela adianta que o evento contará com uma estrutura composta por guarda-volumes, banheiros químicos e postos de hidratação com água mineral, tudo para oferecer maior conforto e segurança aos participantes.

*Com informações da assessoria

