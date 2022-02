Chapa “A mudança vai chegar” faz reunião clubes filiados à FAF nesta terça (15)

Manaus (AM)- As eleições para a presidência da Federação Amazonense de Futebol (FAF) esquentam o clima nos bastidores do mundo da bola neste mês.

Na noite desta terça-feira (15), a chapa de oposição “A mudança vai chegar”, encabeçada pelo empresário Ednaílson Rozenha e o desportista Eufrásio Assis, com presidentes e vice-presidentes de clubes filiados à entidade se reúnem.

A reunião está marcada para iniciar às 20h, no Salão do Rio Negro do Restaurante Coco Bambu, no Shopping Ponta Negra, em Manaus.

Segundo a chapa de oposição, para esse encontro foram convidados os presidentes e vice-presidentes dos seguintes clubes: Fast, Penarol, Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro, CDC de Manicoré, Iranduba, Amazonas FC, Nacional, São Raimundo, JC de Itacoatiara, Operário, Tarumã, Clipper e 3B da Amazônia. Também foram convidados o Manaus FC e o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM).

De acordo com o Estatuto da FAF, as eleições devem acontecer 10 meses antes do término das gestões, ou seja, a data prevista para as eleições seria entre o fim de fevereiro e início de março.

Além da chapa de oposição, também já foram lançados os nomes do grupo da situação: Luis Mitoso, presidente de honra do Manaus FC, e Pedro Augusto Oliveira, vice-presidente na administração de Dissica, e ocupando provisoriamente o comando da entidade, enquanto o titular estaria extraoficialmente de licença médica.

*Com informações da assessoria

Foto: Emanuel Mendes

