Concurso gastronômico está com inscrições abertas em Manaus

Manaus (AM)- O mês de julho será de muita animação para quem curte a culinária amazonense. O Concurso Gastronômico Festival Enchefs – 2022 – Saberes e Sabores, que acontece no Centro Universitário Ciesa, na rua Pedro Dias Leme, 203, Flores, acontece no dia 8 de julho.

O vencedor estadual concorrerá ao Prêmio Nacional Dólmã, considerado um dos mais prestigiados da área. A edição amazonense está com inscrições abertas até o dia 30 de junho.

Além disso, nos dias 7 e 8 do mesmo mês, a instituição realizará um arraial, com direito a feira gastronômica e aulas show com renomados gastrônomos.

Entre os convidados para ministrar as aulas estão Dedé Parente, Débora Valente e Ivam Cleber.

Aula Show com a Chef Débora Valente: https://forms.gle/f5zQyfB5oeDhkKnx7

Aula Show com o Chef Dedé Parente: https://forms.gle/idADRJoenSrSk8ae7

Aula Show com o Chef Ivam Cleber: https://forms.gle/DugM1ZQGvqHEwfzU6

As inscrições

Para participar do Enchefs AM 2022 e concorrer a uma das vagas na edição nacional do concurso, é preciso realizar a inscrição, de forma gratuita, pelo link oficial do evento (https://doity.com.br/concursoenchefsam2022) até o dia 30 de junho.

Após ler o regulamento e efetuar a inscrição, é preciso aguardar a validação da comissão interna, por meio da confirmação que será enviada por email.

O concurso busca reunir os chefs de cozinhas e cozinheiros (as) de todo o Amazonas para concorrerem a duas vagas na competição nacional, que ocorrerá no Amapá.

A edição regional vai reunir profissionais para criar receitas ou releituras que usem insumos típicos regionais e valorizem a cultura, o turismo e a economia local.

Os que disputarem as duas vagas para a premiação nacional, na categoria profissional, receberão os títulos de vencedores na categoria chef profissional do Festival Enchefs AM 2022.

