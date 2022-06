Projeto lança livro “Baldios – As Angústias e os Sofrimentos das Ruas”

Manaus (AM)- Os professores Renan Albuquerque, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Noélio Martins Instituto Federal do Amazonas (Ifam) lançam na internet, nesta quinta-feira (30), o livro “Baldios – As Angústias e os Sofrimentos das Ruas” (EDUA/Alexa Cultural).

A obra está disponível gratuitamente a partir dessa data, em formato ebook, e também pode ser adquirida em versão impressa no fim do mês de julho, junto aos próprios autores e na Livraria do Largo Sebastião, Centro.

A publicação representa o terceiro volume de dados relacionado ao “Projeto Baldios” e encerra a primeira fase de uma frutífera parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Federal do Amazonas, a vigorar desde 2017.

Trata-se de atividade longitudinal realizada entre pesquisadores de duas das maiores unidades educacionais de ensino superior e tecnológico do Estado. Martins e Albuquerque coordenam o projeto.

Para realizar o levantamento conjunto, que se tornou uma trilogia em livro e rendeu até o momento nove artigos, veiculados em periódicos e capítulos de coletâneas, foram avaliadas mais de 550 páginas de depoimentos e descrições em diários de campo, além de duas centenas de registros fotográficos e cerca de 1,3 mil horas de gravação em áudio e vídeo. Os autores fizeram uma grande imersão na realidade das pessoas em situação de rua de Manaus nos últimos oito anos.

Albuquerque e Martins lideram o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos (Nepam), sediado na Faculdade de Informação e Comunicação da Ufam e vinculado ao CNPq. Para ambos, o encerramento dessa trilogia deve ser visto como uma crítica à leitura do agora.

A obra também é um dos produtos oriundos do doutorado defendido por Noélio Martins no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), quando foi orientado pelos professores Sérgio Ivan e Renan Albuquerque.

A historiadora Cláudia Amoêdo (professora/Semed), o antropólogo Asher Brum (pesquisador/UFMS) e a assistente social Jalna Gordiano (Nepam/CNPq) assinam a apresentação, o prefácio e o posfácio do livro, respectivamente.

“As pessoas em situação de rua de que falam os autores são vítimas de uma barbárie, de um modo de vida bastante imediatista, mas também são agentes de certa contracultura”, salientou Asher, que atualmente supervisiona o estágio pós-doutoral de Martins, em curso na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

“A trilogia Baldios chega ao fim trazendo a contento um universo muitas vezes invisível à sociedade manauara”, finalizou Jalna.

O ebook pode ser baixado nos links a seguir:

https://www.academia.edu/82273821/BALDIOS_As_Ang%C3%BAstias_e_os_Sofrimentos_das_Ruas_Vol_3_

https://www.academia.edu/attachments/88063752/download_file?st=MTY1NjQ0NTM2MSwxOTEuMTg5LjE2LjE1MCw0MjY3MTc5Mw%3D%3D&s=profile

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Livro de contos amazônicos será distribuído em Manaus

Diogo Nogueira realiza show “Samba de Verão” em Manaus

Marina Sena faz show em Manaus