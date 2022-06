Equipe de tiro esportivo do AM ganha 23 medalhas em Campeonato

Manaus (AM)- A equipe amazonense de Tiro Esportivo do Amazonas conquistou 23 medalhas no 50º Campeonato Norte/Nordeste, que aconteceu em São Luís, no Maranhão.

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), fomentou a ida de nove atletas com passagens aéreas para o Maranhão, resultando em oito medalhas de ouro, três de prata e 12 de bronze, divididas nas categorias individuais e por equipe.

“Sabemos da importância do esporte para esses atletas, que representaram muito bem o Amazonas. O tiro esportivo é uma modalidade olímpica, então ficamos entusiasmados com um resultado tão expressivo”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

“A melhor resposta é o nosso resultado. Graças a esse auxílio dado à modalidade, estamos conseguindo resultados expressivos, porque o atleta que treina tem a expectativa de participar dos campeonatos regionais e nacionais, então isso faz com que todos se dediquem ao máximo”, comentou o presidente da Federação Amazonense de Tiro Esportivo (Fate), Taner Verçosa.

Com duas medalhas de ouro, uma na carabina olímpica de ar, disputando na categoria Sênior – Classe A, e outra na pistola calibre menor, competindo no Sênior – Classe B, Rodrigo Almeida mostrou porque é um dos destaques do estado, tendo alcançado o “Índice América” na carabina olímpica, credenciando-se para disputar o Pan-Americano e o Sul-Americano da categoria.

“Consegui bater meu recorde pessoal e o primeiro lugar geral no Brasileiro. Além disso, estabeleci o Índice América para a classificação do Pan-Americano. Agora é treinar mais, evoluir e continuar figurando na primeira colocação dos pódios”, disse Rodrigo, que alcançou seu recorde pessoal ao atingir 588 pontos na carabina olímpica.

No feminino, Ana Sarah, de 13 anos, ficou com o ouro na pistola olímpica, na categoria Juvenil – Classe B. Contente com seu resultado, a jovem falou dos planos de investir cada vez mais no esporte. “Estou bastante feliz, fiquei em primeiro lugar, com bastante esforço e me sinto ótima pelo meu resultado. Espero sempre estar melhorando para trazer medalhas na bagagem”, disse Ana Sarah.

A competição, que aconteceu de 15 a 19 de maio, no 24º BIS (Batalhão do Exército), em São Luís, contou com um total de 14 estados participando do certame, inclusive com outras regiões marcando presença, resultando em 170 atletas vindos de todo o Brasil e com vários índices individuais sendo superados.

