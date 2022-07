Sancionada lei de prevenção às drogas nas escolas de Manaus

O Projeto de Lei é de autoria do do vereador Allan Campelo

Manaus (AM) – Considerado um dos maiores projetos de lei do mandado do vereador Allan Campelo (PSC), o prefeito de Manaus, David Almeida, sancionou nessa quinta-feira (30) e no mesmo dia publicado no Diário Oficial do Município, a Lei nº 2.925 que obriga as escolas municipais de ensino fundamental a adotar mecanismos de prevenção às drogas.

Psicólogo com especialização em dependência química, o parlamentar destacou a importância de, ainda na educação básica do ensino, atuar de forma contínua na prevenção às drogas.

“A palavra-chave é conscientização. As crianças e adolescentes precisam saber o real perigo que as drogas trazem”, enfatizou Allan, logo após a assinatura da sanção, no início da tarde de ontem.

Com a lei em vigor, as escolas municipais devem realizar atividades ao longo do ano voltados para a prevenção, seja por meio de palestras, workshops, atividades lúdicas, mostras culturais, entre outros.

Ao longo de toda a campanha e agora como vereador, Allan Campelo levantou firmemente a bandeira do combate às drogas, sabendo da importância de atuar nas escolas, uma vez que se torna uma das portas de entrada desse mal.

“Muita gente tem na família, amigo ou vizinho, alguém que teve contato com algum tipo de droga e esse caminho geralmente não tem volta. Portanto, atuar na prevenção é evitar que esse mal se espalhe pela sociedade e destrua os lares”, explicou o parlamentar.

